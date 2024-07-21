Квашенные огурцы на зиму — пошаговый рецепт приготовления.

Огурцы на зиму. Фото: gospodynka

Самый простой рецепт огурцов под капроновую крышку на зиму. Каждая хозяйка заготавливает на зиму большое количество разной консервации. Все-таки то, что приготовил сам, гораздо вкуснее и полезнее того, что сейчас продают в магазинах.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

огурцы 1.5 кг;

листья хрена 1 шт;

укроп 2 шт;

виноградные листья 1 шт;

листья вишни 3 шт;

чеснок 3 зуб.

Для рассола:

вода 1,5 л;

соль большая 2 ст.л.

Способ приготовления

Тщательно вымойте огурцы и уложите их в глубокую емкость. Залейте огурцы холодной водой и оставьте вымачиваться на 2-3 часа. Промойте и обсушите листья хрена, винограда и вишни, а также стебли укропа.

Огурцы в кастрюле. Фото: gospodynka

Очистите чеснок от шелухи и промойте его под прохладной водой. Тщательно вымойте банки в теплой воде с пищевой содой. Простерилизуйте банки на водяной бане или в духовке. На дно стерильной банки уложите листья винограда и вишни, а также очищенный чеснок. Затем добавьте стебли укропа.Слейте воду с огурцов и промойте их под холодной водой. Плотно заполните банку вымоченными огурцами. Сверху выложите листья хрена.

Огурцы в банках. Фото: gospodynka

В глубокой емкости смешайте необходимое количество холодной воды и каменной соли. Хорошо перемешайте до полного растворения кристаллов соли. Холодным рассолом аккуратно залейте банку с огурцами. Обдайте капроновую крышку кипятком. Плотно закройте банку капроновой крышкой.

Приготовление квашенных огурцов. Фото: gospodynka

Оставьте банку при комнатной температуре на пару дней. Затем переместите банку с огурцами в холодное темное место для хранения. Также можно хранить огурцы в холодильнике. Огурцы будут готовы к употреблению примерно через 3-4 недели.

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