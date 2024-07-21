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Огурцы на зиму холодным способом — старый рецепт деда

21 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Квашенные огурцы на зиму — пошаговый рецепт приготовления.
Огурцы на зиму. Фото: gospodynka
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Самый простой рецепт огурцов под капроновую крышку на зиму. Каждая хозяйка заготавливает на зиму большое количество разной консервации. Все-таки то, что приготовил сам, гораздо вкуснее и полезнее того, что сейчас продают в магазинах.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится: 

  • огурцы 1.5 кг;
  • листья хрена 1 шт;
  • укроп 2 шт;
  • виноградные листья 1 шт;
  • листья вишни 3 шт;
  • чеснок 3 зуб. 

Для рассола:

  • вода 1,5 л;
  • соль большая 2 ст.л. 

Способ приготовления 

Тщательно вымойте огурцы и уложите их в глубокую емкость. Залейте огурцы холодной водой и оставьте вымачиваться на 2-3 часа. Промойте и обсушите листья хрена, винограда и вишни, а также стебли укропа.

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Огурцы в кастрюле. Фото: gospodynka

Очистите чеснок от шелухи и промойте его под прохладной водой. Тщательно вымойте банки в теплой воде с пищевой содой. Простерилизуйте банки на водяной бане или в духовке. На дно стерильной банки уложите листья винограда и вишни, а также очищенный чеснок. Затем добавьте стебли укропа.Слейте воду с огурцов и промойте их под холодной водой. Плотно заполните банку вымоченными огурцами. Сверху выложите листья хрена.

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Огурцы в банках. Фото: gospodynka

В глубокой емкости смешайте необходимое количество холодной воды и каменной соли. Хорошо перемешайте до полного растворения кристаллов соли. Холодным рассолом аккуратно залейте банку с огурцами. Обдайте капроновую крышку кипятком. Плотно закройте банку капроновой крышкой.

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Приготовление квашенных огурцов. Фото: gospodynka

Оставьте банку при комнатной температуре на пару дней. Затем переместите банку с огурцами в холодное темное место для хранения. Также можно хранить огурцы в холодильнике. Огурцы будут готовы к употреблению примерно через 3-4 недели.

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

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