Оладки без борошна за 10 хвилин — легкий рецепт на сніданок із кефіру

Оладки без борошна. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете спробувати щось новеньке на сніданок? Ці оладки без борошна готуються всього за 10 хвилин! Вам знадобиться лише 1 склянка кефіру, трохи манки та натхнення. Ідеальний варіант для швидкого та смачного ранку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйце — 2 шт.;

цукор — 2 ст.л.;

сіль — 1 дрібка;

кефір — 250 мл.;

манна крупа — 250 г;

сода харчова — 1 ч.л.;

олія — 150-200 мл. для смаження.

Спосіб приготування

У миску розбити два яйця, додати пару столових ложок цукру та збити віничком до однорідної маси. Додати дрібку солі та ще раз перемішати віночком. Влити кефір і ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Всипати манку та перемішати до однорідної маси без грудочок. Накрити миску з тістом кришкою або затягнути харчовою плівкою, залишити на 30 хвилин для набухання манки.

Додати 1 чайну ложку харчової соди, перемішати тісто. Домогтися консистенції густого в’язкого тіста. Перекласти тісто для пампушок у кондитерський мішок для зручності. Зрізати носик мішка та відсадити пампушки на добре розігріту сковороду з олією.

Якщо немає кондитерського мішка, викладати тісто на сковороду за допомогою ложки. Для отримання рівних і красивих країв використовувати пакет. Смажити манні пампушки на середньому вогні до рум’яної золотистої скоринки з двох сторін.

Пишні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Знімати готові пампушки на паперовий рушник для видалення зайвого жиру. Подавати гарячими зі сметаною, варенням або медом.

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