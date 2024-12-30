Оладьи без муки за 10 минут — легкий рецепт на завтрак из кефира

Оладьи без муки. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите попробовать что-нибудь новенькое на завтрак? Эти оладьи без муки готовятся всего за 10 минут! Вам понадобится только 1 стакан кефира, немного манки и вдохновения. Идеальный вариант для быстрого и вкусного утра.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйцо — 2 шт.;

сахар — 2 ст.л.;

соль — 1 щепотка;

кефир — 250 мл.;

манная крупа — 250 г;

сода пищевая — 1 ч.л.;

масло — 150-200 мл. для жарки.

Способ приготовления

В миску разбить два яйца, добавить пару столовых ложек сахара и взбить венчиком до однородной массы. Добавить щепотку соли и еще раз перемешать венчиком. Влить кефир и тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать манку и перемешать до однородной массы без комочков. Накрыть миску с крышкой тестом или затянуть пищевой пленкой, оставить на 30 минут для набухания манки.

Добавить 1 чайную ложку пищевой соды, перемешать тесто. Добиться консистенции густого вязкого теста. Переложить тесто для пончиков в кондитерский мешок для удобства. Срезать носик мешка и отсадить пышки на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом.

Если нет кондитерского мешка, выкладываем тесто на сковороду с помощью ложки. Для получения ровных и красивых краев используйте пакет. Жарить манные пончики на среднем огне до румяной золотистой корочки с двух сторон.

Пышные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Снимать готовые пончики на бумажное полотенце для удаления лишнего жира. Подавать горячими со сметаной, вареньем или медом.

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