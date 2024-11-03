Найсмачніші оладки з сиру та кефіру на сніданок — покроковий рецепт

Пишні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Готуйте оладки з сиру та кефіру на сніданок — і не прогадаєте! Легкі, пишні та неймовірно смачні, вони ідеально доповнять ваш ранок. Знадобиться всього 200 г сиру та 100 г кефіру, а результат порадує всю родину.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир 200 г;

яйце 1 шт.;

кефір 100 г;

сіль дрібка;

борошно 130 г;

сода ½ ч. л.;

цукор 2 ст. л.;

ванільний цукор 10 г.

Спосіб приготування

У сир розбиваємо яйце, висипаємо сіль, ванільний та звичайний цукор, додаємо кефір і ретельно перемішуємо. Змішуємо соду з борошном, поступово висипаємо до сирної маси, замішуємо тісто.

Викладаємо тісто в кондитерський мішок, викладаємо невеликі порції на розігріту сковороду з олією. Накриваємо оладки кришкою та обсмажуємо на середньому вогні до рум’яного стану.

Оладки на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Потім перевертаємо оладки на інший бік і також обсмажуємо. В результаті виходять невеликі, але пишні та смачні оладки. Їх можна просто посипати цукровою пудрою або подавати зі згущеним молоком, варенням чи сметаною.

Готові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

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