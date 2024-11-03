Найсмачніші оладки з сиру та кефіру на сніданок — покроковий рецепт

Оладки на сніданок — знадобиться 200 г сиру та 100 г кефіру
Готуйте оладки з сиру та кефіру на сніданок — і не прогадаєте! Легкі, пишні та неймовірно смачні, вони ідеально доповнять ваш ранок. Знадобиться всього 200 г сиру та 100 г кефіру, а результат порадує всю родину.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир 200 г;
- яйце 1 шт.;
- кефір 100 г;
- сіль дрібка;
- борошно 130 г;
- сода ½ ч. л.;
- цукор 2 ст. л.;
- ванільний цукор 10 г.
Спосіб приготування
У сир розбиваємо яйце, висипаємо сіль, ванільний та звичайний цукор, додаємо кефір і ретельно перемішуємо. Змішуємо соду з борошном, поступово висипаємо до сирної маси, замішуємо тісто.
Викладаємо тісто в кондитерський мішок, викладаємо невеликі порції на розігріту сковороду з олією. Накриваємо оладки кришкою та обсмажуємо на середньому вогні до рум’яного стану.
Потім перевертаємо оладки на інший бік і також обсмажуємо. В результаті виходять невеликі, але пишні та смачні оладки. Їх можна просто посипати цукровою пудрою або подавати зі згущеним молоком, варенням чи сметаною.
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