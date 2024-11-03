Самые вкусные оладьи из сыра и кефира на завтрак – пошаговый рецепт

Пышные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Готовьте оладьи из сыра и кефира на завтрак — и не прогадаете! Легкие, пышные и невероятно вкусные, они идеально дополнят ваше утро. Понадобится всего 200 г творога и 100 г кефира, а результат порадует всю семью.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

творог 200 г;

яйцо 1 шт.;

кефир 100 г;

соль щепотка;

мука 130 г;

сода ½ ч. л.;

сахар 2 ст. л.;

ванильный сахар 10 г.

Способ приготовления

В творог разбиваем яйцо, высыпаем соль, ванильный и обычный сахар, добавляем кефир и тщательно перемешиваем. Смешиваем соду с мукой, постепенно высыпаем в творожную массу, замешиваем тесто.

Выкладываем тесто в кондитерский мешок, выкладываем небольшие порции на разогретую сковороду с маслом. Накрываем оладьи крышкой и обжариваем на среднем огне до румяного состояния.

Оладьи на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Затем переворачиваем оладьи на другую сторону и тоже обжариваем. В результате получаются небольшие, но пышные и вкусные оладьи. Их можно просто посыпать сахарной пудрой или подавать со сгущенкой, вареньем или сметаной.

Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

Обратите внимание на готовящиеся тыквенные деруны — попробуйте на завтрак, не пожалеете.