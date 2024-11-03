Самые вкусные оладьи из сыра и кефира на завтрак – пошаговый рецепт

Оладьи на завтрак — понадобится 200 г творога и 100 г кефира
Готовьте оладьи из сыра и кефира на завтрак — и не прогадаете! Легкие, пышные и невероятно вкусные, они идеально дополнят ваше утро. Понадобится всего 200 г творога и 100 г кефира, а результат порадует всю семью.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог 200 г;
- яйцо 1 шт.;
- кефир 100 г;
- соль щепотка;
- мука 130 г;
- сода ½ ч. л.;
- сахар 2 ст. л.;
- ванильный сахар 10 г.
Способ приготовления
В творог разбиваем яйцо, высыпаем соль, ванильный и обычный сахар, добавляем кефир и тщательно перемешиваем. Смешиваем соду с мукой, постепенно высыпаем в творожную массу, замешиваем тесто.
Выкладываем тесто в кондитерский мешок, выкладываем небольшие порции на разогретую сковороду с маслом. Накрываем оладьи крышкой и обжариваем на среднем огне до румяного состояния.
Затем переворачиваем оладьи на другую сторону и тоже обжариваем. В результате получаются небольшие, но пышные и вкусные оладьи. Их можно просто посыпать сахарной пудрой или подавать со сгущенкой, вареньем или сметаной.
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