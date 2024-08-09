Оладки з кабачків на сніданок за 10 хвилин – покроковий рецепт

Оладки з кабачків на сніданок — літня страва за 10 хвилин, мало борошна, смачно та просто
Це ідеальний варіант для сніданку, обіду або вечері. І приготувати їх можна лише за 10 хвилин. Подавати їх можна з різними соусами, сметаною або свіжими овочами, а також використовувати як гарнір до м'ясних страв.
Рецепт опублікували на каналі YouTube I can do it!!! .
Вам знадобиться:
- 500 г кабачків (1 середній);
- 2 яйця;
- 4-5 ст. борошна;
- 2 ст. сметани;
- 1 маленька цибулина;
- зелень кропу;
- олія для смаження;
- сіль та перець за смаком (2 ч.л солі).
Для соусу:
- 280 г йогурту;
- 2 ч. л. лимонного соку за бажанням;
- сіль та перець за смаком;
- кріп.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти кабачок, додати дрібно нарізану цибулю та кріп. Додати сметану, 4-5 столових ложки борошна, сіль, перець та перемішати.
Викладаємо масу на сковороду, смажимо оладки з двох боків до золотої скоринки.
Для соусу до йогурту додати сік лимона, кріп, сіль та перець.
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