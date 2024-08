Оладки з кабачків на сніданок за 10 хвилин – покроковий рецепт

Оладки з кабачків. Фото: YouTube @icandoit411

Це ідеальний варіант для сніданку, обіду або вечері. І приготувати їх можна лише за 10 хвилин. Подавати їх можна з різними соусами, сметаною або свіжими овочами, а також використовувати як гарнір до м'ясних страв.

Рецепт опублікували на каналі YouTube I can do it!!! .

Вам знадобиться:

500 г кабачків (1 середній);

2 яйця;

4-5 ст. борошна;

2 ст. сметани;

1 маленька цибулина;

зелень кропу;

олія для смаження;

сіль та перець за смаком (2 ч.л солі).

Для соусу:

280 г йогурту;

2 ч. л. лимонного соку за бажанням;

сіль та перець за смаком;

кріп.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти кабачок, додати дрібно нарізану цибулю та кріп. Додати сметану, 4-5 столових ложки борошна, сіль, перець та перемішати.

Тертий кабачок та яйця. Фото: YouTube @icandoit411

Викладаємо масу на сковороду, смажимо оладки з двох боків до золотої скоринки.

Кабачкові оладки. Фото: YouTube @icandoit411

Для соусу до йогурту додати сік лимона, кріп, сіль та перець.

Готові кабачкові оладки. Фото: YouTube @icandoit411

