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Оладки з кабачків на сніданок — літня страва за 10 хвилин, мало борошна, смачно та просто

9 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Оладки з кабачків на сніданок за 10 хвилин – покроковий рецепт
Оладки з кабачків. Фото: YouTube @icandoit411
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Це ідеальний варіант для сніданку, обіду або вечері. І приготувати їх можна лише за 10 хвилин. Подавати їх можна з різними соусами, сметаною або свіжими овочами, а також використовувати як гарнір до м'ясних страв.

Рецепт опублікували на каналі YouTube I can do it!!! .

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Вам знадобиться:

  • 500 г кабачків (1 середній);
  • 2 яйця;
  • 4-5 ст. борошна;
  • 2 ст. сметани;
  • 1 маленька цибулина;
  • зелень кропу;
  • олія для смаження;
  • сіль та перець за смаком (2 ч.л солі).

Для соусу:

  • 280 г йогурту;
  • 2 ч. л. лимонного соку за бажанням;
  • сіль та перець за смаком;
  • кріп.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти кабачок, додати дрібно нарізану цибулю та кріп. Додати сметану, 4-5 столових ложки борошна, сіль, перець та перемішати.

рецепт кабачкових оладок
Тертий кабачок та яйця. Фото: YouTube @icandoit411

Викладаємо масу на сковороду, смажимо оладки з двох боків до золотої скоринки.

простий рецепт кабачкових оладок
Кабачкові оладки. Фото: YouTube @icandoit411

Для соусу до йогурту додати сік лимона, кріп, сіль та перець.

смачний рецепт кабачкових оладок
Готові кабачкові оладки. Фото: YouTube @icandoit411

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