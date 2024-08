Оладьи из кабачков на завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт

Оладьи из кабачков. Фото: YouTube @icandoit411

Это идеальный вариант для завтрака, обеда или ужина. И приготовить их можно всего за 10 минут. Подавать их можно с разными соусами, сметаной или свежими овощами, а также использовать в качестве гарнира к мясным блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!.

Вам понадобится:

500 г кабачков (1 средний);

2 яйца;

4-5 ст.л. муки;

2 ст.л. сметаны;

1 маленькая луковица;

зелень укропа;

масло для жарки;

соль и перец по вкусу (2 ч.л соли).

Для соуса:

280 г йогурта;

2 ч.л. лимонного сока по желанию;

соль и перец по вкусу;

укроп.

Способ приготовления

Сначала необходимо натереть кабачок, добавить мелко нарезанный лук и укроп. Добавить сметану, 4-5 столовых ложки муки, соль, перец и перемешать.

Тертый кабачок и яйца. Фото: YouTube @icandoit411

Выкладываем массу на сковороду, жарим оладьи с двух сторон до золотой корочки.

Кабачковые оладьи. Фото: YouTube @icandoit411

Для соуса к йогурту добавить сок лимона, укроп, соль и перец.

Готовые кабачковые оладьи. Фото: YouTube @icandoit411

