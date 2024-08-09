Оладьи из кабачков на завтрак за 10 минут — пошаговый рецепт

Оладьи из кабачков на завтрак — летнее блюдо за 10 минут, мало муки, вкусно и просто
Это идеальный вариант для завтрака, обеда или ужина. И приготовить их можно всего за 10 минут. Подавать их можно с разными соусами, сметаной или свежими овощами, а также использовать в качестве гарнира к мясным блюдам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!.
Вам понадобится:
- 500 г кабачков (1 средний);
- 2 яйца;
- 4-5 ст.л. муки;
- 2 ст.л. сметаны;
- 1 маленькая луковица;
- зелень укропа;
- масло для жарки;
- соль и перец по вкусу (2 ч.л соли).
Для соуса:
- 280 г йогурта;
- 2 ч.л. лимонного сока по желанию;
- соль и перец по вкусу;
- укроп.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть кабачок, добавить мелко нарезанный лук и укроп. Добавить сметану, 4-5 столовых ложки муки, соль, перец и перемешать.
Выкладываем массу на сковороду, жарим оладьи с двух сторон до золотой корочки.
Для соуса к йогурту добавить сок лимона, укроп, соль и перец.
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