Печінкові оладки з курячої печінки — покроковий рецепт

Печінкові оладки. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Печінкові оладки з курячої печінки — це страва, яка здивує вас своєю простотою і неймовірним смаком. Завдяки ніжній текстурі та насиченому аромату, ці оладки стануть улюбленою стравою для всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

500 г. курячої печінки;

1 цибулина середнього розміру;

1 яйце;

1,5-2 чайні ложки солі;

чорний мелений перець за смаком;

3 столові ложки борошна;

олія для обсмаження.

Спосіб приготування

Промийте печінку, та перебийте її блендером до утворення однорідного стану. Візьміть 1 цибулину середнього розміру, та також перебийте її у блендері, або ж натріть на тертці.

Подрібнена печінка. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Поєднати печінку з цибулею. Додайте одне яйце, сіль, чорний перець, та ретельно все це перемішайте. Залишається додати 3 столові ложки борошна, перемішати печінкову масу та можна обсмажувати оладки.

Маса для оладок. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для обсмажування печінкових оладків, нагріти пательню та додати трохи олії.

Оладки на пательні. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Викласти на пательню столовою ложку печінкову масу та обсмажити оладки з печінки на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожної із сторін.

Приготування оладків. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

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