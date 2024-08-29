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Оладки з курячої печінки — простий рецепт, який сподобається всім

29 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Печінкові оладки з курячої печінки — покроковий рецепт
Печінкові оладки. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Печінкові оладки з курячої печінки — це страва, яка здивує вас своєю простотою і неймовірним смаком. Завдяки ніжній текстурі та насиченому аромату, ці оладки стануть улюбленою стравою для всієї родини. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 500 г. курячої печінки;
  • 1 цибулина середнього розміру;
  • 1 яйце;
  • 1,5-2 чайні ложки солі;
  • чорний мелений перець за смаком;
  • 3 столові ложки борошна;
  • олія для обсмаження. 

Спосіб приготування 

Промийте печінку, та перебийте її блендером до утворення однорідного стану.  Візьміть 1 цибулину середнього розміру, та також перебийте її у блендері, або ж натріть на тертці.

рецепт печінкових оладок
Подрібнена печінка. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Поєднати печінку з цибулею. Додайте одне яйце, сіль, чорний перець, та ретельно все це перемішайте. Залишається додати 3 столові ложки борошна, перемішати печінкову масу та можна обсмажувати оладки.

простий рецепт печінкових оладок
Маса для оладок. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для обсмажування печінкових оладків, нагріти пательню та додати трохи олії.

простий рецепт печінкових оладок на вечерю
Оладки на пательні. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Викласти на пательню столовою ложку печінкову масу та обсмажити оладки з печінки на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожної із сторін.

смачний простий рецепт печінкових оладок
Приготування оладків. Фото: Скріншот YouTube @lybumivska-kyhnya

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лайфхаки Вечеря печінка рецепти оладки

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