Печінкові оладки з курячої печінки — покроковий рецепт

Оладки з курячої печінки — простий рецепт, який сподобається всім
Печінкові оладки з курячої печінки — це страва, яка здивує вас своєю простотою і неймовірним смаком. Завдяки ніжній текстурі та насиченому аромату, ці оладки стануть улюбленою стравою для всієї родини.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 500 г. курячої печінки;
- 1 цибулина середнього розміру;
- 1 яйце;
- 1,5-2 чайні ложки солі;
- чорний мелений перець за смаком;
- 3 столові ложки борошна;
- олія для обсмаження.
Спосіб приготування
Промийте печінку, та перебийте її блендером до утворення однорідного стану. Візьміть 1 цибулину середнього розміру, та також перебийте її у блендері, або ж натріть на тертці.
Поєднати печінку з цибулею. Додайте одне яйце, сіль, чорний перець, та ретельно все це перемішайте. Залишається додати 3 столові ложки борошна, перемішати печінкову масу та можна обсмажувати оладки.
Для обсмажування печінкових оладків, нагріти пательню та додати трохи олії.
Викласти на пательню столовою ложку печінкову масу та обсмажити оладки з печінки на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожної із сторін.
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