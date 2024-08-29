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Оладьи из куриной печени — простой рецепт, который понравится всем

29 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Печеночные оладьи из куриной печени – пошаговый рецепт
Печеночные оладьи. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Печеночные оладьи из куриной печени — это блюдо, которое удивит вас своей простотой и невероятным вкусом. Благодаря нежной текстуре и насыщенному аромату эти оладьи станут любимым блюдом для всей семьи. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 500 г куриной печени;
  • 1 луковица среднего размера;
  • 1 яйцо;
  • 1,5-2 чайные ложки соли;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • 3 столовые ложки муки;
  • масло для обжарки.

Способ приготовления

Промойте печень и перебейте ее блендером до образования однородного состояния. Возьмите 1 луковицу среднего размера, а также перебейте ее в блендере или натрите на терке.

рецепт печеночных оладий
Измельченная печень. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Совместить печень с луком. Добавьте одно яйцо, соль, черный перец и тщательно перемешайте. Остается добавить 3 столовых ложки муки, перемешать печеночную массу и можно обжаривать оладьи.

простой рецепт печеночных оладий
Масса для оладий. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для обжаривания печеночных оладий нагреть сковороду и добавить немного масла.

простой рецепт печеночных оладий на ужин
Оладьи на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Выложить на столовую ложку печеночную массу и обжарить оладьи из печени на среднем огне по 3-4 минуты с каждой из сторон.

вкусный простой рецепт печеночных оладий
Приготовление оладий. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

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лайфхаки Ужин печень рецепты оладьи

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