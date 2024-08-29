Печеночные оладьи из куриной печени – пошаговый рецепт

Оладьи из куриной печени — простой рецепт, который понравится всем
Печеночные оладьи из куриной печени — это блюдо, которое удивит вас своей простотой и невероятным вкусом. Благодаря нежной текстуре и насыщенному аромату эти оладьи станут любимым блюдом для всей семьи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 500 г куриной печени;
- 1 луковица среднего размера;
- 1 яйцо;
- 1,5-2 чайные ложки соли;
- черный молотый перец по вкусу;
- 3 столовые ложки муки;
- масло для обжарки.
Способ приготовления
Промойте печень и перебейте ее блендером до образования однородного состояния. Возьмите 1 луковицу среднего размера, а также перебейте ее в блендере или натрите на терке.
Совместить печень с луком. Добавьте одно яйцо, соль, черный перец и тщательно перемешайте. Остается добавить 3 столовых ложки муки, перемешать печеночную массу и можно обжаривать оладьи.
Для обжаривания печеночных оладий нагреть сковороду и добавить немного масла.
Выложить на столовую ложку печеночную массу и обжарить оладьи из печени на среднем огне по 3-4 минуты с каждой из сторон.
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