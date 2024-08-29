Печеночные оладьи из куриной печени – пошаговый рецепт

Печеночные оладьи. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Печеночные оладьи из куриной печени — это блюдо, которое удивит вас своей простотой и невероятным вкусом. Благодаря нежной текстуре и насыщенному аромату эти оладьи станут любимым блюдом для всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

500 г куриной печени;

1 луковица среднего размера;

1 яйцо;

1,5-2 чайные ложки соли;

черный молотый перец по вкусу;

3 столовые ложки муки;

масло для обжарки.

Способ приготовления

Промойте печень и перебейте ее блендером до образования однородного состояния. Возьмите 1 луковицу среднего размера, а также перебейте ее в блендере или натрите на терке.

Измельченная печень. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Совместить печень с луком. Добавьте одно яйцо, соль, черный перец и тщательно перемешайте. Остается добавить 3 столовых ложки муки, перемешать печеночную массу и можно обжаривать оладьи.

Масса для оладий. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Для обжаривания печеночных оладий нагреть сковороду и добавить немного масла.

Оладьи на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Выложить на столовую ложку печеночную массу и обжарить оладьи из печени на среднем огне по 3-4 минуты с каждой из сторон.

Приготовление оладий. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

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