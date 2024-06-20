Ідеальний сніданок з кабачків, смачні оладки — покроковий рецепт приготування

Оладки з цукіні на сніданок — рецепт, який вартий вашої уваги
Рецепт приготування оладків з цукіні. Ідеально до сніданку. Спробуйте приготувати цю просту, але дуже смачну страву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 1 цукіні середнього розміру;
- пучок молодої цибульки;
- 1 яйце;
- 1 чайна ложка солі (без гірки);
- чорний мелений перець за власним смаком;
- 2 столові ложки борошна;
- олія для обсмаження;
- сметана та сир фета для подачі.
Спосіб приготування
Натерти на самій дрібній терці цукіні. За бажанням, після цього можете віджати сік з цукіні, щоб додати менше борошна.
Беремо трохи молодої цибулі та дрібно її нарізаємо. До натертого цукіні додати цибулю, одне яйце, чорний мелений перець за власним смаком, і одну чайну ложку солі (без гірки). Ретельно все це поєднати разом.
Після цього, додати до маси дві столові ложки борошна і знову все ретельно перемішати. Має вийти досить густе та щільне тісто.
Переходимо до обсмажування оладків з цукіні. Розігріти пательню, додати трохи соняшникової олії та обсмажити оладки з цукіні по 3-4 хвилини з кожної із сторін на середньому вогні. Подавати оладки з сиром фета та сметаною.
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