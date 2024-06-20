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Оладки з цукіні на сніданок — рецепт, який вартий вашої уваги

20 червня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний сніданок з кабачків, смачні оладки — покроковий рецепт приготування
Оладки з цукіні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт приготування оладків з цукіні. Ідеально до сніданку. Спробуйте приготувати цю просту, але дуже смачну страву. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 1 цукіні середнього розміру;
  • пучок молодої цибульки;
  • 1 яйце;
  • 1 чайна ложка солі (без гірки);
  • чорний мелений перець за власним смаком;
  • 2 столові ложки борошна;
  • олія для обсмаження;
  • сметана та сир фета для подачі. 

Спосіб приготування 

Натерти на самій дрібній терці цукіні. За бажанням, після цього можете віджати сік з цукіні, щоб додати менше борошна.

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Тертий кабачок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Беремо трохи молодої цибулі та дрібно її нарізаємо. До натертого цукіні додати цибулю, одне яйце, чорний мелений перець за власним смаком, і одну чайну ложку солі (без гірки). Ретельно все це поєднати разом.

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Кабачок та борошно. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього, додати до маси дві столові ложки борошна і знову все ретельно перемішати. Має вийти досить густе та щільне тісто.

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Приготування оладків. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Переходимо до обсмажування оладків з цукіні. Розігріти пательню, додати трохи соняшникової олії та обсмажити оладки з цукіні по 3-4 хвилини з кожної із сторін на середньому вогні. Подавати оладки з сиром фета та сметаною. 

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Оладки з цукіні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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