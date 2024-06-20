Ідеальний сніданок з кабачків, смачні оладки — покроковий рецепт приготування

Оладки з цукіні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Рецепт приготування оладків з цукіні. Ідеально до сніданку. Спробуйте приготувати цю просту, але дуже смачну страву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

1 цукіні середнього розміру;

пучок молодої цибульки;

1 яйце;

1 чайна ложка солі (без гірки);

чорний мелений перець за власним смаком;

2 столові ложки борошна;

олія для обсмаження;

сметана та сир фета для подачі.

Спосіб приготування

Натерти на самій дрібній терці цукіні. За бажанням, після цього можете віджати сік з цукіні, щоб додати менше борошна.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Беремо трохи молодої цибулі та дрібно її нарізаємо. До натертого цукіні додати цибулю, одне яйце, чорний мелений перець за власним смаком, і одну чайну ложку солі (без гірки). Ретельно все це поєднати разом.

Кабачок та борошно. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Після цього, додати до маси дві столові ложки борошна і знову все ретельно перемішати. Має вийти досить густе та щільне тісто.

Приготування оладків. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Переходимо до обсмажування оладків з цукіні. Розігріти пательню, додати трохи соняшникової олії та обсмажити оладки з цукіні по 3-4 хвилини з кожної із сторін на середньому вогні. Подавати оладки з сиром фета та сметаною.

Оладки з цукіні. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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