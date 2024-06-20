Идеальный завтрак из кабачков, вкусные оладьи — пошаговый рецепт приготовления

Оладьи из цуккини. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Рецепт приготовления оладий из цуккини. Идеально подходят к завтраку. Попытайтесь приготовить это простое, но очень вкусное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

1 цуккини среднего размера;

пучок молодого лучка;

1 яйцо;

1 чайная ложка соли (без горки);

черный молотый перец по собственному вкусу;

2 столовые ложки муки;

масло для обжарки;

сметана и сыр фета для подачи.

Способ приготовления

Натереть на самой мелкой терке цуккини. По желанию после этого можете отжать сок из цуккини, чтобы добавить меньше муки.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Берем немного молодого лука и мелко его нарезаем. К натертому цуккини добавить лук, одно яйцо, черный молотый перец по собственному вкусу, и одну чайную ложку соли (без горки). Тщательно все это соединить вместе.

Кабачок и мука. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого, добавить в массу две столовые ложки муки и снова все тщательно перемешать. Должно получиться довольно густое и плотное тесто.

Приготовление оладий. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Переходим к обжариванию оладий из цуккини. Разогреть сковороду, добавить чуть-чуть подсолнечного масла и обжарить оладьи из цуккини по 3-4 минуты с каждой из сторон на среднем огне. Подавать оладьи с сыром фета и сметаной.

Оладьи из цуккини. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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