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Оладьи из цуккини на завтрак — рецепт, который стоит вашего внимания

20 июня 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный завтрак из кабачков, вкусные оладьи — пошаговый рецепт приготовления
Оладьи из цуккини. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт приготовления оладий из цуккини. Идеально подходят к завтраку. Попытайтесь приготовить это простое, но очень вкусное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 1 цуккини среднего размера;
  • пучок молодого лучка;
  • 1 яйцо;
  • 1 чайная ложка соли (без горки);
  • черный молотый перец по собственному вкусу;
  • 2 столовые ложки муки;
  • масло для обжарки;
  • сметана и сыр фета для подачи.

Способ приготовления

Натереть на самой мелкой терке цуккини. По желанию после этого можете отжать сок из цуккини, чтобы добавить меньше муки.

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Тертый кабачок. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Берем немного молодого лука и мелко его нарезаем. К натертому цуккини добавить лук, одно яйцо, черный молотый перец по собственному вкусу, и одну чайную ложку соли (без горки). Тщательно все это соединить вместе.

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Кабачок и мука. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

После этого, добавить в массу две столовые ложки муки и снова все тщательно перемешать. Должно получиться довольно густое и плотное тесто.

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Приготовление оладий. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

Переходим к обжариванию оладий из цуккини. Разогреть сковороду, добавить чуть-чуть подсолнечного масла и обжарить оладьи из цуккини по 3-4 минуты с каждой из сторон на среднем огне. Подавать оладьи с сыром фета и сметаной.

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Оладьи из цуккини. Фото: YouTube @lybumivska-kyhnya

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