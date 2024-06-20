Идеальный завтрак из кабачков, вкусные оладьи — пошаговый рецепт приготовления

Оладьи из цуккини на завтрак — рецепт, который стоит вашего внимания
Рецепт приготовления оладий из цуккини. Идеально подходят к завтраку. Попытайтесь приготовить это простое, но очень вкусное блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 1 цуккини среднего размера;
- пучок молодого лучка;
- 1 яйцо;
- 1 чайная ложка соли (без горки);
- черный молотый перец по собственному вкусу;
- 2 столовые ложки муки;
- масло для обжарки;
- сметана и сыр фета для подачи.
Способ приготовления
Натереть на самой мелкой терке цуккини. По желанию после этого можете отжать сок из цуккини, чтобы добавить меньше муки.
Берем немного молодого лука и мелко его нарезаем. К натертому цуккини добавить лук, одно яйцо, черный молотый перец по собственному вкусу, и одну чайную ложку соли (без горки). Тщательно все это соединить вместе.
После этого, добавить в массу две столовые ложки муки и снова все тщательно перемешать. Должно получиться довольно густое и плотное тесто.
Переходим к обжариванию оладий из цуккини. Разогреть сковороду, добавить чуть-чуть подсолнечного масла и обжарить оладьи из цуккини по 3-4 минуты с каждой из сторон на среднем огне. Подавать оладьи с сыром фета и сметаной.
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