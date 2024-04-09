Чим відрізняється оливкова олія від олії авокадо - яке корисніше.

Олія та авокадо. Фото: Freepik

Підхожий вибір олії відіграє важливу роль у приготуванні різних страв. Розберемося, яка з них краще і на що звертати увагу при виборі між авокадовою та оливковою олією.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Чим корисна оливкова олія

Оливкова олія є одним з найбільш популярних і корисних олій, що використовуються в кулінарії. Ось кілька ключових пунктів, які пояснюють її корисність.

Багата антиоксидантами

Оливкова олія містить потужні антиоксиданти, такі як вітамін Е та поліфеноли. Вони захищають клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами, та знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань та раку.

Містить ненасичені жири

Ця олія багата на ненасичені жирні кислоти, такі як олеїнова кислота. Вони сприяють зниженню рівня холестерину в крові, покращенню здоров'я серця та зниженню ризику розвитку діабету.

Оливкова олія. Фото: Freepik

Підтримує здоров'я мозку

Оливкова олія асоціюється з покращенням когнітивних функцій та захистом від неврологічних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Протизапальні властивості

Завдяки вмісту поліфенолів оливкова олія допомагає знизити запалення в організмі, що може бути корисним при боротьбі з різними хронічними захворюваннями, включаючи артрит та запальні кишкові захворювання.

Допомагає у засвоєнні поживних речовин

Додавання оливкової олії до їжі сприяє кращому засвоєнню деяких жиророзчинних вітамінів, таких як вітаміни А, D, Е та К.

Як вибрати якісну оливкову олію

Оливкова олія. Фото: Freepik

Вибір якісної оливкової олії може бути складним через різноманітність марок на ринку. Ось кілька порад, які допоможуть вам визначити якість оливкової олії.

Тип олії

Переважно вибирати Extra Virgin (перший холодний віджим) оливкову олію, оскільки вона проходить найменшу обробку і має найнатуральніший смак та аромат.

Країна походження

Оливкова олія з Іспанії, Італії, Греції та Португалії зазвичай вважається з високою якістю.

Темний контейнер

Переважно вибирати масло, упаковане в темні пляшки або консервні банки, щоб захистити його від світла, яке може призвести до окислення та втрати якості.

Маркування Extra Virgin

Переконайтеся, що пляшка має маркування "Extra Virgin", що підтверджує його високу якість та натуральність.

Дата збору та термін придатності

Перевірте дату збору та термін придатності олії. Чим свіжіше воно, тим краще.

Прозорість та колір

Вибирайте масло, яке має зелений відтінок, оскільки це може вказувати на наявність більшої кількості антиоксидантів. Уникайте масел з жовтуватим відтінком, оскільки це може свідчити про низьку якість або окислення.

Чим корисна олія авокадо

Олія авокадо є однією з найбільш цінних та корисних олій завдяки своєму унікальному хімічному складу та багатству поживними речовинами. Ось кілька ключових переваг олії авокадо.

Олія авокадо. Фото: Freepik

Багата мононенасиченими жирними кислотами

Олія авокадо містить високий рівень мононенасичених жирних кислот, таких як олеїнова кислота, яка є основним компонентом оливкової олії. Ці жирні кислоти сприяють зниженню рівня холестерину в крові, покращують здоров'я серцево-судинної системи та допомагають запобігти розвитку серцево-судинних захворювань.

Багатство вітамінами та антиоксидантами

Олія авокадо містить значну кількість вітамінів А, С, Е та К, а також антиоксиданти, такі як каротиноїди та лютеїн. Ці поживні речовини допомагають знизити запалення, захищають клітини від ушкоджень вільними радикалами, підтримують здоров'я шкіри, зору та імунної системи.

Зміцнення здоров'я шкіри та волосся

Олія авокадо має зволожуючі властивості і сприяє поліпшенню стану шкіри та волосся. Воно містить лінолеву і ліноленову кислоти, які допомагають зберегти рівень зволоженості шкіри і зробити волосся більш блискучим і здоровим.

Підтримка нормальної ваги

Завдяки своєму складу, олія авокадо може допомогти контролювати апетит, зменшити почуття голоду та сприяти збалансованому харчуванню. Олеїнова кислота допомагає покращити відчуття ситості, що може допомогти в управлінні вагою.

Підтримка травлення

Олія авокадо містить рослинні волокна, які сприяють здоровому травленню, запобігають запорам і підтримують здоров'я кишечника.

Як вибрати якісну олію авокадо

Олія авокадо. Фото: Freepik

Щоб вибрати якісну олію авокадо, слід звернути увагу на кілька ключових моментів:

Спосіб отримання

Переважно вибирати масло авокадо, яке вироблено методом холодного віджиму або екстракції. Ці методи забезпечують максимальне збереження поживних речовин та аромату авокадо.

Колір та прозорість

Якісна олія авокадо має бути насиченого зеленого кольору з легким золотавим відтінком. Вона має бути прозорою, без каламутності чи осаду.

Аромат та смак

Олія авокадо повинна мати приємний свіжий аромат, що нагадує стиглий авокадо, з легкими горіховими нотками. Смак має бути м'яким, ненав'язливим і без домішок.

Упаковка

Переважно вибирати масло авокадо в темних скляних пляшках або бляшанках, щоб захистити його від світла, яке може спричинити окислення та втрату якості продукту.

Маркування

Переконайтеся, що продукт має маркування "холодного віджиму" або "нерафіноване", що вказує на більш високу якість та збереження поживних речовин.

Термін придатності та зберігання

Зверніть увагу на термін придатності олії авокадо та дотримуйтесь рекомендацій щодо зберігання. Зберігайте його у прохолодному та сухому місці, захищеному від прямого сонячного світла.

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