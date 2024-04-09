Чем отличается оливковое масло от масла авокадо — какое полезнее.

Масло и авокадо. Фото: Freepik

Подходящий выбор масла играет важную роль в приготовлении различных блюд.. Разберемся, какое из них предпочтительнее и на что обращать внимание при выборе между авокадовым и оливковым маслом.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Чем полезно оливковое масло

Оливковое масло является одним из наиболее популярных и полезных масел, используемых в кулинарии. Вот несколько ключевых пунктов, объясняющих его полезность.

Богатое антиоксидантами

Оливковое масло содержит мощные антиоксиданты, такие как витамин Е и полифенолы. Они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Содержит ненасыщенные жиры

Это масло богато одиночными ненасыщенными жирными кислотами, такими как олеиновая кислота. Они способствуют снижению уровня холестерина в крови, улучшению здоровья сердца и снижению риска развития диабета.

Оливковое масло. Фото: Freepik

Поддерживает здоровье мозга

Оливковое масло ассоциируется с улучшением когнитивных функций и защитой от неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Противовоспалительные свойства

Благодаря содержанию полифенолов оливковое масло помогает снизить воспаление в организме, что может быть полезно при борьбе с различными хроническими заболеваниями, включая артрит и воспалительные кишечные заболевания.

Помогает в усвоении питательных веществ

Добавление оливкового масла к пище способствует лучшему усвоению некоторых жирорастворимых витаминов, таких как витамины А, D, Е и К.

Как выбрать качественное оливковое масло

Оливковое масло. Фото: Freepik

Выбор качественного оливкового масла может быть сложным из-за разнообразия марок на рынке. Вот несколько советов, которые помогут вам определить качество оливкового масла.

Тип масла

Предпочтительнее выбирать Extra Virgin (первый холодный отжим) оливковое масло, так как оно проходит наименьшую обработку и имеет самый натуральный вкус и аромат.

Страна происхождения

Оливковое масло из Испании, Италии, Греции и Португалии обычно считается высокого качества.

Темный контейнер

Предпочтительнее выбирать масло, упакованное в темные бутылки или консервные банки, чтобы защитить его от света, который может привести к окислению и потере качества.

Маркировка "Extra Virgin"

Убедитесь, что бутылка имеет маркировку "Extra Virgin", что подтверждает его высокое качество и натуральность.

Дата сбора и срок годности

Проверьте дату сбора и срок годности масла. Чем свежее оно, тем лучше.

Прозрачность и цвет

Выбирайте масло, которое имеет зеленоватый оттенок, так как это может указывать на наличие большего количества антиоксидантов. Избегайте масел с желтоватым оттенком, так как это может свидетельствовать о низком качестве или окислении.

Чем полезно масло авокадо

Масло авокадо является одним из наиболее ценных и полезных масел благодаря своему уникальному химическому составу и богатству питательными веществами. Вот несколько ключевых преимуществ масла авокадо.

Масло авокадо. Фото: Freepik

Богатое мононенасыщенными жирными кислотами

Масло авокадо содержит высокий уровень мононенасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая кислота, которая является основным компонентом оливкового масла. Эти жирные кислоты способствуют снижению уровня холестерина в крови, улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Богатство витаминами и антиоксидантами

Масло авокадо содержит значительное количество витаминов А, С, Е и К, а также антиоксиданты, такие как каротиноиды и лютеин. Эти питательные вещества помогают снизить воспаление, защищают клетки от повреждений свободными радикалами, поддерживают здоровье кожи, зрения и иммунной системы.

Укрепление здоровья кожи и волос

Масло авокадо обладает увлажняющими свойствами и способствует улучшению состояния кожи и волос. Оно содержит линолевую и линоленовую кислоты, которые помогают сохранить уровень увлажненности кожи и сделать волосы более блестящими и здоровыми.

Поддержание здорового веса

Благодаря своему составу, масло авокадо может помочь контролировать аппетит, уменьшить чувство голода и способствовать сбалансированному питанию. Олеиновая кислота помогает улучшить чувство сытости, что может помочь в управлении весом.

Поддержка пищеварения

Масло авокадо содержит растительные волокна, которые способствуют здоровому пищеварению, предотвращают запоры и поддерживают здоровье кишечника.

Как выбрать качественное масло авокадо

Масло авокадо. Фото: Freepik

Чтобы выбрать качественное масло авокадо, следует обратить внимание на несколько ключевых моментов:

Способ получения

Предпочтительнее выбирать масло авокадо, которое произведено методом холодного отжима или экстракции. Эти методы обеспечивают максимальное сохранение питательных веществ и аромата авокадо.

Цвет и прозрачность

Качественное масло авокадо должно быть насыщенного зеленого цвета с легким золотистым оттенком. Оно должно быть прозрачным, без мутности или осадка.

Аромат и вкус

Масло авокадо должно обладать приятным свежим ароматом, напоминающим спелый авокадо, с легкими ореховыми нотками. Вкус должен быть мягким, ненавязчивым и без примесей.

Упаковка

Предпочтительнее выбирать масло авокадо в темных стеклянных бутылках или жестяных банках, чтобы защитить его от света, которое может вызвать окисление и потерю качества продукта.

Маркировка

Удостоверьтесь, что продукт имеет маркировку "холодного отжима" или "нерафинированное", что указывает на более высокое качество и сохранение питательных веществ.

Срок годности и хранение

Обратите внимание на срок годности масла авокадо и следуйте рекомендациям по хранению. Храните его в прохладном и сухом месте, защищенном от прямого солнечного света.

Ранее мы писали про полезные свойства авокадо, о которых мало кто знает.

Еще мы писали про ТОП 4 продукта, которые продлевают молодость, если их есть на завтрак.