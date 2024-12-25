Олія від пресервів, як використати залишки з користю — несподіваний лайфхак

Оселедець в олії. Фото: smachnenke.com.ua

Ви досі виливаєте олію від пресервів? Ми розповімо, як зробити з неї смачний домашній майонез для легендарного "Оселедця під шубою". Завдяки цьому лайфхаку ваші страви стануть ще досконалішими, а відходів — значно менше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

пресерви — банку;

картопля — 650 г;

морква — 230 г;

буряк — 230 г;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 5 шт.;

гірчиця — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1/3 ч. л.

Спосіб приготування

Почати приготування з домашнього майонезу. Відкрити пресерви з оселедцем і злити олію в миску. В окрему ємність розбити куряче яйце, додати сіль, цукор і гірчицю. Збити інгредієнти блендером.

Домашній майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Не зупиняючи блендер, влити олію з пресервів. Збивати до утворення білої маси — готового домашнього майонезу.

Майонез для салату. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати оселедець кубиками. Відварити 3 курячі яйця, також нарізати. Дрібно нашаткувати цибулю. Натерти на великій тертці варену картоплю, моркву та буряк. Відварити картоплю протягом 15 хвилин, буряк — 40 хвилин.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

На дно форми викласти шар картоплі, рівномірно розподілити по поверхні. Змастити домашнім майонезом. Наступним шаром викласти оселедець із цибулею, знову додати майонез.

Порція салату. Фото: smachnenke.com.ua

Продовжити шарами: морква, яйця, майонез, картопля, буряк. Покрити верхівку салату майонезом. Поставити в холодильник на ніч для просочування. Подавати готовий салат до столу.

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