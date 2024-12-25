Масло от пресервов, как использовать остатки с пользой – неожиданный лайфхак

Сельдь в масле. Фото: smachnenke.com.ua

Вы до сих пор выливаете масло от пресервов? Мы расскажем, как сделать из нее вкусный домашний майонез для легендарной "Селедки под шубой". Благодаря этому лайфхаку ваши блюда станут еще более совершенными, а отходов — значительно меньше.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

пресервы — банка;

картофель — 650 г;

морковь — 230 г;

свекла — 230 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 5 шт.;

горчица — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1/3 ч. л.

Способ приготовления

Начать приготовление с домашнего майонеза. Открыть консервы с селедкой и слить масло в миску. В отдельную емкость разбить куриное яйцо, добавить соль, сахар и горчицу. Сбить ингредиенты блендером.

Домашний майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Не останавливая блендер, влить масло из консервы. Взбивать до образования белой массы — готового домашнего майонеза.

Майонез для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать сельдь кубиками. Отварить 3 куриных яйца, также нарезать. Мелко нашинковать лук. Натереть на крупной терке вареный картофель, морковь и свеклу. Отварить картофель в течение 15 минут, свеклу — 40 минут.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

На дно формы выложить пласт картофеля, равномерно распределить по поверхности. Смазать домашним майонезом. Следующим слоем выложить селедку с луком, снова добавить майонез.

Порция салата. Фото: smachnenke.com.ua

Продолжить слоями: морковь, яйца, майонез, картофель, свеклу. Покрыть верхушку салата майонезом. Поставить в холодильник на ночь для пропитки. Подавать готовый салат к столу.

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