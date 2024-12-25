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Масло от пресервов не выливайте, а используйте вот для чего

25 декабря 2024 00:14
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Масло от пресервов, как использовать остатки с пользой – неожиданный лайфхак
Сельдь в масле. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Вы до сих пор выливаете масло от пресервов? Мы расскажем, как сделать из нее вкусный домашний майонез для легендарной "Селедки под шубой". Благодаря этому лайфхаку ваши блюда станут еще более совершенными, а отходов — значительно меньше.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • пресервы — банка;
  • картофель — 650 г;
  • морковь — 230 г;
  • свекла — 230 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 5 шт.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1/3 ч. л.

Способ приготовления

Начать приготовление с домашнего майонеза. Открыть консервы с селедкой и слить масло в миску. В отдельную емкость разбить куриное яйцо, добавить соль, сахар и горчицу. Сбить ингредиенты блендером.

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Домашний майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Не останавливая блендер, влить масло из консервы. Взбивать до образования белой массы — готового домашнего майонеза.

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Майонез для салата. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать сельдь кубиками. Отварить 3 куриных яйца, также нарезать. Мелко нашинковать лук. Натереть на крупной терке вареный картофель, морковь и свеклу. Отварить картофель в течение 15 минут, свеклу — 40 минут.

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Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

На дно формы выложить пласт картофеля, равномерно распределить по поверхности. Смазать домашним майонезом. Следующим слоем выложить селедку с луком, снова добавить майонез.

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Порция салата. Фото: smachnenke.com.ua

Продолжить слоями: морковь, яйца, майонез, картофель, свеклу. Покрыть верхушку салата майонезом. Поставить в холодильник на ночь для пропитки. Подавать готовый салат к столу.

Раньше мы писали, на чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью.

Также мы рассказывали о том, каким маслом правильно заправлять салаты, чтобы не навредить здоровью.

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