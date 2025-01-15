Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Олів'є з куркою та яблуками — рецепт 1992 року, смакує по-новому arrow

Олів'є з куркою та яблуками — рецепт 1992 року, смакує по-новому

15 січня 2025 05:26
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Олів’є з куркою та яблуками — унікальний рецепт 1992 року, який смакує по-новому
Олів'є з куркою та яблуками. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Олів’є з куркою та яблуками за рецептом 1992 року — це оригінальне поєднання, яке додає свіжості у звичний салат. Спробуйте оновлений смак класичної страви. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • курка — 400 г;
  • картопля — 1 кг;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • огірок квашений — 4 шт.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • горошок консервований — 1 банка;
  • яйце — 6 шт.;
  • майонез — 1 упаковка;
  • сіль;
  • перець чорний мелений.

Спосіб приготування

Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності. Охолодити, очистити від шкірки. Відварити куряче філе у підсоленій воді до готовності. Остудити та нарізати кубиками.

олів'є з куркою та яблуками
Нарізане яблуко. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Нарізати картоплю, моркву, яйця, квашені огірки та яблуко невеликими кубиками. Дрібно нарізати цибулю. За бажанням, можна обдати її окропом, щоб прибрати гіркоту.

олів'є з куркою та яблуками рецепт
Мариновані огірки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Відкрити банку з горошком, злити рідину. Змішати всі підготовлені інгредієнти у великій мисці. Додати майонез, посолити, поперчити за смаком та ретельно перемішати.

рецепт олів'є з куркою та яблуками
Приготування салату. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Поставити салат у холодильник на 30-60 хвилин для просочення.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

салат яблука рецепти курка олів'є закуска

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:02 Земля після зникнення людей — ШІ створив унікальне зображення

06:01 Ощадбанк не видав картку ВПО з Донеччини — що сталося

05:47 Путін хоче продовження війни та бажає розвалити НАТО — ISW

05:46 Відмова від ВЛК в 16 років — чи можливий штраф

05:45 Три місяці без пенсії — хто та чому втратить виплати у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

05:14 Президент Південної Кореї під арештом — в чому його звинувачують

04:30 Уряд прибрав колізію — які родичі бійців ЗСУ отримають відстрочку

04:08 ЄС знова б'є санкціями по Росії — що невдовзі можуть заборонити

03:26 До "Азова" запрошують будівельників — пропонують високу зарплату

02:52 ХАМАС відновив свої сили — чим це загрожує Ізраїлю

06:02 Земля після зникнення людей — ШІ створив унікальне зображення

06:01 Ощадбанк не видав картку ВПО з Донеччини — що сталося

05:47 Путін хоче продовження війни та бажає розвалити НАТО — ISW

05:46 Відмова від ВЛК в 16 років — чи можливий штраф

05:45 Три місяці без пенсії — хто та чому втратить виплати у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

05:14 Президент Південної Кореї під арештом — в чому його звинувачують

04:30 Уряд прибрав колізію — які родичі бійців ЗСУ отримають відстрочку

04:08 ЄС знова б'є санкціями по Росії — що невдовзі можуть заборонити

03:26 До "Азова" запрошують будівельників — пропонують високу зарплату

02:52 ХАМАС відновив свої сили — чим це загрожує Ізраїлю

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво