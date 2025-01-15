Олів’є з куркою та яблуками — унікальний рецепт 1992 року, який смакує по-новому

Олів'є з куркою та яблуками. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Олів’є з куркою та яблуками за рецептом 1992 року — це оригінальне поєднання, яке додає свіжості у звичний салат. Спробуйте оновлений смак класичної страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

курка — 400 г;

картопля — 1 кг;

морква — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

огірок квашений — 4 шт.;

яблуко — 1 шт.;

горошок консервований — 1 банка;

яйце — 6 шт.;

майонез — 1 упаковка;

сіль;

перець чорний мелений.

Спосіб приготування

Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності. Охолодити, очистити від шкірки. Відварити куряче філе у підсоленій воді до готовності. Остудити та нарізати кубиками.

Нарізане яблуко. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Нарізати картоплю, моркву, яйця, квашені огірки та яблуко невеликими кубиками. Дрібно нарізати цибулю. За бажанням, можна обдати її окропом, щоб прибрати гіркоту.

Мариновані огірки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Відкрити банку з горошком, злити рідину. Змішати всі підготовлені інгредієнти у великій мисці. Додати майонез, посолити, поперчити за смаком та ретельно перемішати.

Приготування салату. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Поставити салат у холодильник на 30-60 хвилин для просочення.

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