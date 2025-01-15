Олів’є з куркою та яблуками — унікальний рецепт 1992 року, який смакує по-новому

Олів'є з куркою та яблуками — рецепт 1992 року, смакує по-новому
Олів’є з куркою та яблуками за рецептом 1992 року — це оригінальне поєднання, яке додає свіжості у звичний салат. Спробуйте оновлений смак класичної страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- курка — 400 г;
- картопля — 1 кг;
- морква — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- огірок квашений — 4 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- горошок консервований — 1 банка;
- яйце — 6 шт.;
- майонез — 1 упаковка;
- сіль;
- перець чорний мелений.
Спосіб приготування
Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності. Охолодити, очистити від шкірки. Відварити куряче філе у підсоленій воді до готовності. Остудити та нарізати кубиками.
Нарізати картоплю, моркву, яйця, квашені огірки та яблуко невеликими кубиками. Дрібно нарізати цибулю. За бажанням, можна обдати її окропом, щоб прибрати гіркоту.
Відкрити банку з горошком, злити рідину. Змішати всі підготовлені інгредієнти у великій мисці. Додати майонез, посолити, поперчити за смаком та ретельно перемішати.
Поставити салат у холодильник на 30-60 хвилин для просочення.
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