Оливье с курицей и яблоками — уникальный рецепт 1992 года, который на вкус по-новому

Оливье с курицей и яблоками. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Оливье с курицей и яблоками по рецепту 1992 года — это оригинальное сочетание, которое добавляет свежести в привычный салат. Попробуйте обновленный вкус классического блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

курица — 400 г;

картофель — 1 кг;

морковь — 2 шт;

лук — 1 шт.

огурец квашеный — 4 шт.

яблоко — 1 шт.

горошек консервированный — 1 банка;

яйцо — 6 шт.;

майонез — 1 упаковка;

соль;

перец черный молотый;

Способ приготовления

Отварить картофель, морковь и яйца до готовности. Охладить, очистить от кожуры. Отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудить и нарезать кубиками.

Нарезанное яблоко. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Нарезать картофель, морковь, яйца, соленые огурцы и яблоко небольшими кубиками. Мелко нарезать лук. По желанию, можно обдать его кипятком, чтобы убрать горечь.

Маринованные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Открыть банку с горошком, слить жидкость. Смешать все подготовленные ингредиенты в большой миске. Добавить майонез, посолить, поперчить по вкусу и тщательно перемешать.

Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Поставить салат в холодильник на 30-60 минут для пропитки.

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