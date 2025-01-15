Оливье с курицей и яблоками — уникальный рецепт 1992 года, который на вкус по-новому

Оливье с курицей и яблоками — рецепт 1992 года, на вкус по-новому
Оливье с курицей и яблоками по рецепту 1992 года — это оригинальное сочетание, которое добавляет свежести в привычный салат. Попробуйте обновленный вкус классического блюда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- курица — 400 г;
- картофель — 1 кг;
- морковь — 2 шт;
- лук — 1 шт.
- огурец квашеный — 4 шт.
- яблоко — 1 шт.
- горошек консервированный — 1 банка;
- яйцо — 6 шт.;
- майонез — 1 упаковка;
- соль;
- перец черный молотый;
Способ приготовления
Отварить картофель, морковь и яйца до готовности. Охладить, очистить от кожуры. Отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудить и нарезать кубиками.
Нарезать картофель, морковь, яйца, соленые огурцы и яблоко небольшими кубиками. Мелко нарезать лук. По желанию, можно обдать его кипятком, чтобы убрать горечь.
Открыть банку с горошком, слить жидкость. Смешать все подготовленные ингредиенты в большой миске. Добавить майонез, посолить, поперчить по вкусу и тщательно перемешать.
Поставить салат в холодильник на 30-60 минут для пропитки.
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