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Оливье с курицей и яблоками — рецепт 1992 года, на вкус по-новому

15 января 2025 05:26
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Оливье с курицей и яблоками — уникальный рецепт 1992 года, который на вкус по-новому
Оливье с курицей и яблоками. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Оливье с курицей и яблоками по рецепту 1992 года — это оригинальное сочетание, которое добавляет свежести в привычный салат. Попробуйте обновленный вкус классического блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • курица — 400 г;
  • картофель — 1 кг;
  • морковь — 2 шт;
  • лук — 1 шт.
  • огурец квашеный — 4 шт.
  • яблоко — 1 шт.
  • горошек консервированный — 1 банка;
  • яйцо — 6 шт.;
  • майонез — 1 упаковка;
  • соль;
  • перец черный молотый;

Способ приготовления

Отварить картофель, морковь и яйца до готовности. Охладить, очистить от кожуры. Отварить куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудить и нарезать кубиками.

оливье с курицей и яблоками
Нарезанное яблоко. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Нарезать картофель, морковь, яйца, соленые огурцы и яблоко небольшими кубиками. Мелко нарезать лук. По желанию, можно обдать его кипятком, чтобы убрать горечь.

оливье с курицей и яблоками рецепт
Маринованные огурцы. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Открыть банку с горошком, слить жидкость. Смешать все подготовленные ингредиенты в большой миске. Добавить майонез, посолить, поперчить по вкусу и тщательно перемешать.

рецепт оливье с курицей и яблоками
Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Поставить салат в холодильник на 30-60 минут для пропитки.

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