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Омлет з овочами — рецепт красивого та смачного сніданку

3 серпня 2024 06:45
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Омлет з овочами — покроковий рецепт ідеального та смачного сніданку
Омлет із овочами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Почніть свій день з яскравого та корисного сніданку. Омлет з овочами не лише смачний, а й наповнений вітамінами, які зарядять вас енергією на весь день.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

  • 6 яєць;
  • 15 мл соєвого соусу (1 ст. л.) або сіль (за смаком);
  • 30-40 г червоного перцю (шматочок);
  • 30-40 г жовтого або зеленого перцю (шматочок);
  • 30-40 г кабачка (шматочок);
  • кріп (або інша зелень до смаку);
  • 10 г рослинної олії (2 ч. л.);
  • гострий червоний перець чилі (за бажанням).

Спосіб приготування

Наріжте дрібно перець, кабачок та кріп. Змішайте яйця з соєвим соусом. Розігрійте сковорідку, вилийте порцію яєчної маси, щоб вийшов тонкий млинець.

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Нарізані овочі. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладіть овочі на половину омлету та загорніть половину з овочами в рулет, а половину залиште незагорненою.

приготування омлету рецепт
Яйця для омлету. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Посуньте омлет-рулет на край сковорідки і вилийте ще одну порцію яєчної маси, щоб знову вийшов тонкий млинець.

рецепт омлету на сніданок
Омлет із овочами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Викладіть овочі на половину омлету та знову загорніть її, продовжуючи згортати рулет.

омлет на сніданок з овочами
Омлет із овочами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Посуньте рулет на край, продовжуйте випікати омлет і згортати рулет, поки не закінчиться яєчна маса та овочі. Готовий омлет-рулет наріжте шматочками завтовшки 1,5 см.

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