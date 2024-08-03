Омлет з овочами — покроковий рецепт ідеального та смачного сніданку

Омлет з овочами — рецепт красивого та смачного сніданку
Почніть свій день з яскравого та корисного сніданку. Омлет з овочами не лише смачний, а й наповнений вітамінами, які зарядять вас енергією на весь день.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 6 яєць;
- 15 мл соєвого соусу (1 ст. л.) або сіль (за смаком);
- 30-40 г червоного перцю (шматочок);
- 30-40 г жовтого або зеленого перцю (шматочок);
- 30-40 г кабачка (шматочок);
- кріп (або інша зелень до смаку);
- 10 г рослинної олії (2 ч. л.);
- гострий червоний перець чилі (за бажанням).
Спосіб приготування
Наріжте дрібно перець, кабачок та кріп. Змішайте яйця з соєвим соусом. Розігрійте сковорідку, вилийте порцію яєчної маси, щоб вийшов тонкий млинець.
Викладіть овочі на половину омлету та загорніть половину з овочами в рулет, а половину залиште незагорненою.
Посуньте омлет-рулет на край сковорідки і вилийте ще одну порцію яєчної маси, щоб знову вийшов тонкий млинець.
Викладіть овочі на половину омлету та знову загорніть її, продовжуючи згортати рулет.
Посуньте рулет на край, продовжуйте випікати омлет і згортати рулет, поки не закінчиться яєчна маса та овочі. Готовий омлет-рулет наріжте шматочками завтовшки 1,5 см.
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