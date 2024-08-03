Омлет с овощами — пошаговый рецепт идеального и вкусного завтрака

Омлет с овощами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Начните свой день с яркого и полезного завтрака. Омлет с овощами не только вкусный, но и наполнен витаминами, которые зарядят вас энергией на весь день.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

6 яиц;

15 мл соевого соуса (1 ст. л.) или соль (по вкусу);

30-40 г красного перца (кусочек);

30-40 г желтого или зеленого перца (кусочек);

30-40 г кабачка (кусочек);

укроп (или другая зелень по вкусу);

10 г растительного масла (2 ч. л.);

острый красный перец чили (по желанию).

Способ приготовления

Нарежьте мелко перец, кабачок и укроп. Смешайте яйца с соевый соусом. Разогрейте сковородку, вылейте порцию яичной массы, чтобы получился тонкий блин.

Нарезанные овощи. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выложите овощи на половину омлета и заверните половину с овощами в рулет, а половину оставьте незавернутой.

Яйца для омлета. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сдвиньте омлет-рулет на край сковородки и вылейте еще одну порцию яичной массы, чтобы снова получился тонкий блин.

Омлет с овощами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Выложите овощи на половину омлета и снова заверните ее, продолжая сворачивать рулет.

Омлет с овощами. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Сдвиньте рулет на край, продолжайте выпекать омлет и сворачивать рулет, пока не закончится яичная масса и овощи. Готовый омлет-рулет нарежьте кусочками толщиной 1,5 см.

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