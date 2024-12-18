Оселедець під шубою по-новому — рулет на Новий рік 2025
Оселедець під шубою — улюблена закуска на святковому столі. Спробуйте приготувати її у вигляді рулету і подати по-новому на Новий рік 2025. Такий незвичайний і смачний варіант справить враження.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 2 відварених буряка середнього розміру;
- 3 відварені моркви середнього розміру;
- 2 великих або 3 картоплі середнього розміру;
- 3 відварених яйця;
- 350 г оселедця;
- 1 цибуля середнього розміру;
- 200 мл окропу;
- 1 ст. л. цукру;
- 2 ст. л. оцету 9%;
- 1 ч. л. солі;
- майонез 67%.
Спосіб приготування
Відварити всі інгредієнти та дати їм охолонути. Замаринувати цибулю та залишити її на годину. Для маринаду нарізати цибулю середнього розміру, покласти в глибоку посудину, залити окропом, додати оцет, цукор та сіль. Перемішати та залишити на годину. Натерти буряк, моркву, картоплю та яйця на крупній тертці. Віджати сік з буряка, якщо він дуже вологий, так само вчинити з морквою.
Очистити оселедець від кісток та нарізати невеликими шматочками. Розгорнути харчову плівку по довжині, викласти перший шар буряка, утрамбувати тонким шаром, залишаючи по боках плівки 5-7 сантиметрів вільними. Не робити шари занадто товстими, щоб рулет можна було загорнути.
Викласти картоплю, утрамбувати її, додати чорний мелений перець та змастити майонезом. Викласти моркву, злегка утрамбувати її та покрити майонезом. Викласти яйця та покрити їх майонезом.
Викласти оселедець, а зверху покласти мариновану цибулю, яку попередньо віджати від маринаду. Закрутити все в рулет, обмотати харчовою плівкою та залишити в холодильнику на 4 години.
Обрізати краї рулету та нарізати на шматочки.
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