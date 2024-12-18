Оселедець під шубою по-новому — рулет на Новий рік 2025

Оселедець під шубою. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Оселедець під шубою — улюблена закуска на святковому столі. Спробуйте приготувати її у вигляді рулету і подати по-новому на Новий рік 2025. Такий незвичайний і смачний варіант справить враження.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

2 відварених буряка середнього розміру;

3 відварені моркви середнього розміру;

2 великих або 3 картоплі середнього розміру;

3 відварених яйця;

350 г оселедця;

1 цибуля середнього розміру;

200 мл окропу;

1 ст. л. цукру;

2 ст. л. оцету 9%;

1 ч. л. солі;

майонез 67%.

Спосіб приготування

Відварити всі інгредієнти та дати їм охолонути. Замаринувати цибулю та залишити її на годину. Для маринаду нарізати цибулю середнього розміру, покласти в глибоку посудину, залити окропом, додати оцет, цукор та сіль. Перемішати та залишити на годину. Натерти буряк, моркву, картоплю та яйця на крупній тертці. Віджати сік з буряка, якщо він дуже вологий, так само вчинити з морквою.

Шматочки оселедця. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Очистити оселедець від кісток та нарізати невеликими шматочками. Розгорнути харчову плівку по довжині, викласти перший шар буряка, утрамбувати тонким шаром, залишаючи по боках плівки 5-7 сантиметрів вільними. Не робити шари занадто товстими, щоб рулет можна було загорнути.

Буряк та картопля. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Викласти картоплю, утрамбувати її, додати чорний мелений перець та змастити майонезом. Викласти моркву, злегка утрамбувати її та покрити майонезом. Викласти яйця та покрити їх майонезом.

Приготування рулета. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Викласти оселедець, а зверху покласти мариновану цибулю, яку попередньо віджати від маринаду. Закрутити все в рулет, обмотати харчовою плівкою та залишити в холодильнику на 4 години.

Рулет з оселедцем. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Обрізати краї рулету та нарізати на шматочки.

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