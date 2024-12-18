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Оселедець під шубою по-новому — рулет на Новий рік 2025

18 грудня 2024 12:12
Марина Євтягіна - Редактор
Оселедець під шубою по-новому — рулет на Новий рік 2025
Оселедець під шубою. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Марина Євтягіна - Редактор

Оселедець під шубою — улюблена закуска на святковому столі. Спробуйте приготувати її у вигляді рулету і подати по-новому на Новий рік 2025. Такий незвичайний і смачний варіант справить враження.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 2 відварених буряка середнього розміру;
  • 3 відварені моркви середнього розміру;
  • 2 великих або 3 картоплі середнього розміру;
  • 3 відварених яйця;
  • 350 г оселедця;
  • 1 цибуля середнього розміру;
  • 200 мл окропу;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 2 ст. л. оцету 9%;
  • 1 ч. л. солі;
  • майонез 67%. 

Спосіб приготування 

Відварити всі інгредієнти та дати їм охолонути. Замаринувати цибулю та залишити її на годину. Для маринаду нарізати цибулю середнього розміру, покласти в глибоку посудину, залити окропом, додати оцет, цукор та сіль. Перемішати та залишити на годину. Натерти буряк, моркву, картоплю та яйця на крупній тертці. Віджати сік з буряка, якщо він дуже вологий, так само вчинити з морквою.

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Шматочки оселедця. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Очистити оселедець від кісток та нарізати невеликими шматочками. Розгорнути харчову плівку по довжині, викласти перший шар буряка, утрамбувати тонким шаром, залишаючи по боках плівки 5-7 сантиметрів вільними. Не робити шари занадто товстими, щоб рулет можна було загорнути.

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Буряк та картопля. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Викласти картоплю, утрамбувати її, додати чорний мелений перець та змастити майонезом. Викласти моркву, злегка утрамбувати її та покрити майонезом. Викласти яйця та покрити їх майонезом.

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Приготування рулета. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Викласти оселедець, а зверху покласти мариновану цибулю, яку попередньо віджати від маринаду. Закрутити все в рулет, обмотати харчовою плівкою та залишити в холодильнику на 4 години.

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Рулет з оселедцем. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Обрізати краї рулету та нарізати на шматочки.

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