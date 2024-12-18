Селедка под шубой по-новому — рулет на Новый год 2025
Селедка под шубой — любимая закуска на праздничном столе. Попробуйте приготовить ее в виде рулета и подать по-новому на Новый год 2025. Такой необычный и вкусный вариант точно произведет впечатление.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 2 отварных свеклы среднего размера;
- 3 отварные моркови среднего размера;
- 2 больших или 3 картофеля среднего размера;
- 3 отварных яйца;
- 350 г сельди;
- 1 лук среднего размера;
- 200 мл кипятка;
- 1 ст. л. сахара;
- 2 ст. л. уксуса 9%;
- 1 ч. л. соли;
- майонез 67%.
Способ приготовления
Отварить все ингредиенты и дать им остыть. Замариновать лук и оставить его на час. Для маринада нарезать лук среднего размера, положить в глубокий сосуд, залить крутым кипятком, добавить уксус, сахар и соль. Перемешать и оставить в час. Натереть свеклу, морковь, картофель и яйца на крупной терке. Отжать сок из свеклы, если она очень влажная, так же поступить с морковью.
Очистить селедку от костей и нарезать небольшими кусочками. Развернуть пищевую пленку по длине, выложить первый слой свеклы, утрамбовать тонким слоем, оставляя по бокам пленки 5-7 см свободными. Не делать слои слишком толстыми, чтобы рулет можно было завернуть.
Выложить картофель, утрамбовать его, добавить черный молотый перец и смазать майонезом. Выложить морковь, слегка утрамбовать ее и покрыть майонезом. Выложить яйца и покрыть их майонезом.
Выложить селедку, а сверху положить маринованный лук, который предварительно отжать от маринада. Закрутить в рулет, обмотать пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 4 часа.
Обрезать края рулета и нарезать на кусочки.
Советуем ознакомиться с салатами на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь деньги и удачу.
Еще раньше мы писали о рецепте главного конкурента "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут.
Еще мы рассказывали о салате "Королева змей" — для меню на Новый год 2025.
Также обратите внимание на пикантный салат на Новый год 2025 в форме змеи.
Еще мы писали о рецепте новогоднего салата с крабовыми палочками "Змейка" на 2025 год.
А вместо "Оливье" предлагаем попробовать новый рецепт шикарного салата "Веночек".
Читайте Новини.LIVE!