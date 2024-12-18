Селедка под шубой по-новому — рулет на Новый год 2025

Селедка под шубой. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Селедка под шубой — любимая закуска на праздничном столе. Попробуйте приготовить ее в виде рулета и подать по-новому на Новый год 2025. Такой необычный и вкусный вариант точно произведет впечатление.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

2 отварных свеклы среднего размера;

3 отварные моркови среднего размера;

2 больших или 3 картофеля среднего размера;

3 отварных яйца;

350 г сельди;

1 лук среднего размера;

200 мл кипятка;

1 ст. л. сахара;

2 ст. л. уксуса 9%;

1 ч. л. соли;

майонез 67%.

Способ приготовления

Отварить все ингредиенты и дать им остыть. Замариновать лук и оставить его на час. Для маринада нарезать лук среднего размера, положить в глубокий сосуд, залить крутым кипятком, добавить уксус, сахар и соль. Перемешать и оставить в час. Натереть свеклу, морковь, картофель и яйца на крупной терке. Отжать сок из свеклы, если она очень влажная, так же поступить с морковью.

Кусочки сельди. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Очистить селедку от костей и нарезать небольшими кусочками. Развернуть пищевую пленку по длине, выложить первый слой свеклы, утрамбовать тонким слоем, оставляя по бокам пленки 5-7 см свободными. Не делать слои слишком толстыми, чтобы рулет можно было завернуть.

Свекла и картофель. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Выложить картофель, утрамбовать его, добавить черный молотый перец и смазать майонезом. Выложить морковь, слегка утрамбовать ее и покрыть майонезом. Выложить яйца и покрыть их майонезом.

Приготовление рулета. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Выложить селедку, а сверху положить маринованный лук, который предварительно отжать от маринада. Закрутить в рулет, обмотать пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 4 часа.

Рулет с селедкой. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Обрезать края рулета и нарезать на кусочки.

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