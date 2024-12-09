Оселедець під шубою з желатином — новий тренд святкового столу 2025

Оселедець під шубою. Фото: smachnenke.com.ua

Оселедець під шубою з желатином — це не просто салат, а справжній кулінарний шедевр, який стане зіркою святкового столу. Нова текстура, яскравий вигляд і насичений смак — спробуйте цей оригінальний рецепт, який точно вразить ваших гостей!

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

оселедець слабосолений —1 шт.;

буряк — 200 г;

морква — 200 г;

картопля — 200 г;

яйця — 2 шт.;

майонез — 250 г;

желатин — 10 г;

сіль за смаком.

Для приготування домашнього майонезу:

цукор та сіль (по половині ч.л.);

олія — 180 мл.;

гірчиця — 1 ч.л.;

яйця — 1 шт.

Спосіб приготування

Обробляємо оселедець і ріжемо дрібним кубиком. Цибулю також ріжемо невеликими кубиками і маринуємо в цукрі та оцті.

Відварені овочі натираємо в різний посуд на великій тертці. Желатин заливаємо гарячою водою, перемішуємо до розчинення і залишаємо охолоджуватися.

Для майонезу змішуємо всі інгредієнти та збиваємо блендером до 1 хвилини. Змішуємо майонез із желатином і вимішуємо до однорідності.

Тепер цей соус змішуємо з усіма інгредієнтами — на кожен продукт вийде по 2 ст.л. Форму закриваємо плівкою і укладаємо шари салату: буряк — морква — оселедець з цибулею та яйцем — картопля.

Салат "шуба". Фото: smachnenke.com.ua

Накриваємо плівкою та ставимо в холодильник на 3 години. Перевертаємо на тарілку, прибираємо плівку та прикрашаємо на свій смак. Салат "Шуба" з желатином готовий.

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