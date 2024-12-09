Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Оселедець під шубою з желатином — хіт 2025 року arrow

Оселедець під шубою з желатином — хіт 2025 року

9 грудня 2024 05:32
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Оселедець під шубою з желатином — новий тренд святкового столу 2025
Оселедець під шубою. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Оселедець під шубою з желатином — це не просто салат, а справжній кулінарний шедевр, який стане зіркою святкового столу. Нова текстура, яскравий вигляд і насичений смак — спробуйте цей оригінальний рецепт, який точно вразить ваших гостей!

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • оселедець слабосолений —1 шт.;
  • буряк — 200 г;
  • морква — 200 г;
  • картопля — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • майонез — 250 г;
  • желатин — 10 г;
  • сіль за смаком.

Для приготування домашнього майонезу:

  • цукор та сіль (по половині ч.л.);
  • олія — 180 мл.;
  • гірчиця — 1 ч.л.;
  • яйця — 1 шт.

Спосіб приготування

Обробляємо оселедець і ріжемо дрібним кубиком. Цибулю також ріжемо невеликими кубиками і маринуємо в цукрі та оцті.

Відварені овочі натираємо в різний посуд на великій тертці. Желатин заливаємо гарячою водою, перемішуємо до розчинення і залишаємо охолоджуватися.

Для майонезу змішуємо всі інгредієнти та збиваємо блендером до 1 хвилини. Змішуємо майонез із желатином і вимішуємо до однорідності.

Тепер цей соус змішуємо з усіма інгредієнтами — на кожен продукт вийде по 2 ст.л. Форму закриваємо плівкою і укладаємо шари салату: буряк — морква — оселедець з цибулею та яйцем — картопля.

null
Салат "шуба". Фото: smachnenke.com.ua

Накриваємо плівкою та ставимо в холодильник на 3 години. Перевертаємо на тарілку, прибираємо плівку та прикрашаємо на свій смак. Салат "Шуба" з желатином готовий. 

Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу. 

Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів’є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин. 

Ще ми розповідали про салат "Королева змій" — для меню на Новий рік 2025

Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії. 

Ще ми писали про рецепт новорічного салату із крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік. 

А замість "Олів'є" пропонуємо спробувати — новий рецепт шикарного салату "Віночок". 

рецепти салат салат шуба закуска Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:17 США покарають чиновників режиму Асада — в чому їх звинувачують

05:05 Десь сніг, а десь +16 °С — синоптики дали прогноз на сьогодні

04:47 Бази РФ в Сирії "висять на волосині" — Асад втік до Москви

04:25 Харків сьогодні весь день без світла — вже відомі графіки

03:47 Луганськ через 10 років — ШІ "передбачив" вигляд міста

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

03:26 В "Азові" потрібні люди, які вміють вести соцмережі — вакансія

03:06 Абсолютно ненадійний союзник — Жорін про провал РФ у Сирії

03:00 Сьогодні знадобиться парасолька — прогноз синоптиків для Києва

02:36 Посадовець у Шотландії домагався до українських біженок

02:05 Години без світла — графіки відключень у Львові на сьогодні

05:17 США покарають чиновників режиму Асада — в чому їх звинувачують

05:05 Десь сніг, а десь +16 °С — синоптики дали прогноз на сьогодні

04:47 Бази РФ в Сирії "висять на волосині" — Асад втік до Москви

04:25 Харків сьогодні весь день без світла — вже відомі графіки

03:47 Луганськ через 10 років — ШІ "передбачив" вигляд міста

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

03:26 В "Азові" потрібні люди, які вміють вести соцмережі — вакансія

03:06 Абсолютно ненадійний союзник — Жорін про провал РФ у Сирії

03:00 Сьогодні знадобиться парасолька — прогноз синоптиків для Києва

02:36 Посадовець у Шотландії домагався до українських біженок

02:05 Години без світла — графіки відключень у Львові на сьогодні

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут