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Селедка под шубой с желатином — хит 2025 года

9 декабря 2024 05:32
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Селедка под шубой с желатином — новый тренд праздничного стола 2025 года
Сельдь под шубой. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сельдь под шубой с желатином — это не просто салат, а настоящий кулинарный шедевр, который станет звездой праздничного стола. Новая текстура, яркий вид и насыщенный вкус — повторите этот оригинальный рецепт, который точно поразит ваших гостей!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сельдь слабосоленая —1 шт.;
  • свекла — 200 г;
  • морковь — 200 г;
  • картофель — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • майонез — 250 г;
  • желатин — 10 г;
  • соль по вкусу.

Для приготовления домашнего майонеза:

  • сахар и соль (по половине ч.л.);
  • масло — 180 мл.;
  • горчица — 1 ч.л.;
  • яйца — 1 шт.

Способ приготовления

Возделываем сельдь и режем мелким кубиком. Лук также режем небольшими кубиками и маринуем в сахаре и уксусе.

Отварные овощи натираем в разную посуду на большой терке. Желатин заливаем горячей водой, перемешиваем до растворения и оставляем охлаждаться.

Для майонеза смешиваем все ингредиенты и взбиваем блендером до 1 минуты. Смешиваем майонез с желатином и перемешиваем до однородности.

Теперь этот соус смешиваем со всеми ингредиентами — на каждый продукт выйдет по 2 ст.л. Форму закрываем пленкой и укладываем слои салата: свекла — морковь — сельдь с луком и яйцом — картофель.

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Салат "шуба". Фото: smachnenke.com.ua

Накрываем пленкой и ставим в холодильник на 3 часа. Переворачиваем на тарелку, убираем пленку и украшаем по своему вкусу. Салат "Шуба" с желатином готов.

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