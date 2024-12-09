Селедка под шубой с желатином — новый тренд праздничного стола 2025 года

Селедка под шубой с желатином — хит 2025 года
Сельдь под шубой с желатином — это не просто салат, а настоящий кулинарный шедевр, который станет звездой праздничного стола. Новая текстура, яркий вид и насыщенный вкус — повторите этот оригинальный рецепт, который точно поразит ваших гостей!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сельдь слабосоленая —1 шт.;
- свекла — 200 г;
- морковь — 200 г;
- картофель — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- майонез — 250 г;
- желатин — 10 г;
- соль по вкусу.
Для приготовления домашнего майонеза:
- сахар и соль (по половине ч.л.);
- масло — 180 мл.;
- горчица — 1 ч.л.;
- яйца — 1 шт.
Способ приготовления
Возделываем сельдь и режем мелким кубиком. Лук также режем небольшими кубиками и маринуем в сахаре и уксусе.
Отварные овощи натираем в разную посуду на большой терке. Желатин заливаем горячей водой, перемешиваем до растворения и оставляем охлаждаться.
Для майонеза смешиваем все ингредиенты и взбиваем блендером до 1 минуты. Смешиваем майонез с желатином и перемешиваем до однородности.
Теперь этот соус смешиваем со всеми ингредиентами — на каждый продукт выйдет по 2 ст.л. Форму закрываем пленкой и укладываем слои салата: свекла — морковь — сельдь с луком и яйцом — картофель.
Накрываем пленкой и ставим в холодильник на 3 часа. Переворачиваем на тарелку, убираем пленку и украшаем по своему вкусу. Салат "Шуба" с желатином готов.
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