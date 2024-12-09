Селедка под шубой с желатином — новый тренд праздничного стола 2025 года

Сельдь под шубой. Фото: smachnenke.com.ua

Сельдь под шубой с желатином — это не просто салат, а настоящий кулинарный шедевр, который станет звездой праздничного стола. Новая текстура, яркий вид и насыщенный вкус — повторите этот оригинальный рецепт, который точно поразит ваших гостей!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сельдь слабосоленая —1 шт.;

свекла — 200 г;

морковь — 200 г;

картофель — 200 г;

яйца — 2 шт.;

майонез — 250 г;

желатин — 10 г;

соль по вкусу.

Для приготовления домашнего майонеза:

сахар и соль (по половине ч.л.);

масло — 180 мл.;

горчица — 1 ч.л.;

яйца — 1 шт.

Способ приготовления

Возделываем сельдь и режем мелким кубиком. Лук также режем небольшими кубиками и маринуем в сахаре и уксусе.

Отварные овощи натираем в разную посуду на большой терке. Желатин заливаем горячей водой, перемешиваем до растворения и оставляем охлаждаться.

Для майонеза смешиваем все ингредиенты и взбиваем блендером до 1 минуты. Смешиваем майонез с желатином и перемешиваем до однородности.

Теперь этот соус смешиваем со всеми ингредиентами — на каждый продукт выйдет по 2 ст.л. Форму закрываем пленкой и укладываем слои салата: свекла — морковь — сельдь с луком и яйцом — картофель.

Салат "шуба". Фото: smachnenke.com.ua

Накрываем пленкой и ставим в холодильник на 3 часа. Переворачиваем на тарелку, убираем пленку и украшаем по своему вкусу. Салат "Шуба" с желатином готов.

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