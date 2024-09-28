Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Осіння гарбузова каша — неймовірно ніжна та смачна arrow

Осіння гарбузова каша — неймовірно ніжна та смачна

28 вересня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Осіння гарбузова смачна каша — покроковий рецепт приготування
Гарбузова каша. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Осіння гарбузова каша — це чудовий вибір для ситного та корисного обіду або вечері. Її ніжна текстура та насичений смак перетворюють звичайну страву в справжнє гастрономічне задоволення. Спробуйте цей рецепт і відчуйте справжній смак осені.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • гарбуз 500 г;
  • рис 250 г;
  • молоко 1 л;
  • вода 100 мл;
  • масло 60 г;
  • цукор 1-2 ст. ложки;
  • сіль за смаком. 

Спосіб приготування 

Гарбуз потрібно нарізати на шматочки. В каструлю налити молоко, довести до кипіння та додати гарбуз.

null
Нарізаний гарбуз. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Довести до кипіння та додати промитий рис. Варити на повільному вогні під закритою кришкою. 

null
Гарбуз в молоці. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Приблизно через 10 хвилин знімаємо кришку, трохи перемішати та продовжити варити. 

null
Приготування каші. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Через 15 хвилин додати вершкове масло та цукор. Все перемішати й можна подавати. 

null
Гарбузова каша. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Раніше ми писали про рецепт гарбузових дерунів, які просто готуються — спробуйте на сніданок, не пожалкуєте. 

Також рекомендуємо звернути увагу на ароматні гарбузові кекси — простий рецепт випічки за 30 хвилин. 

Ще ми розповідали про корисні зміни принесе регулярне вживання гарбузового фрешу перед сніданком. 

Також зверніть увагу на рецепт української гарбузової каші з пшоном на молоці — смачний сніданок за кілька хвилин чи смачні та корисні гарбузові сирники

рецепти лайфхаки гарбуз каша обід

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:04 Дуже дешево — товари з Temu, за які в Україні деруть три шкури

06:03 Мовознавці повідомили, як замінити слово "душніла" українськими відповідниками

06:01 Ощадбанк подарує клієнтам сертифікати на 500 грн — умови програми

05:50 Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні

05:14 Перед НАТО Україні треба вступити в інший союз — заява президента Фінляндії

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

05:05 Похолодає в деяких областях — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

03:35 Окупанти стягують до Кримського моста багато систем ППО — чого вони чекають

03:26 На фронті потрібні люди, які виявлятимуть повітряні цілі — вакансія в "Азов"

02:27 В Маріуполі росіяни змушують школярів робити БпЛА — втягують дітей у війну

01:32 Медсестра ухилилася від військового обліку — як її покарав суд

06:04 Дуже дешево — товари з Temu, за які в Україні деруть три шкури

06:03 Мовознавці повідомили, як замінити слово "душніла" українськими відповідниками

06:01 Ощадбанк подарує клієнтам сертифікати на 500 грн — умови програми

05:50 Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні

05:14 Перед НАТО Україні треба вступити в інший союз — заява президента Фінляндії

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

05:05 Похолодає в деяких областях — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

03:35 Окупанти стягують до Кримського моста багато систем ППО — чого вони чекають

03:26 На фронті потрібні люди, які виявлятимуть повітряні цілі — вакансія в "Азов"

02:27 В Маріуполі росіяни змушують школярів робити БпЛА — втягують дітей у війну

01:32 Медсестра ухилилася від військового обліку — як її покарав суд

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації