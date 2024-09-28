Осіння гарбузова смачна каша — покроковий рецепт приготування

Гарбузова каша. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Осіння гарбузова каша — це чудовий вибір для ситного та корисного обіду або вечері. Її ніжна текстура та насичений смак перетворюють звичайну страву в справжнє гастрономічне задоволення. Спробуйте цей рецепт і відчуйте справжній смак осені.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня.

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Вам знадобиться:

гарбуз 500 г;

рис 250 г;

молоко 1 л;

вода 100 мл;

масло 60 г;

цукор 1-2 ст. ложки;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Гарбуз потрібно нарізати на шматочки. В каструлю налити молоко, довести до кипіння та додати гарбуз.

Нарізаний гарбуз. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Довести до кипіння та додати промитий рис. Варити на повільному вогні під закритою кришкою.

Гарбуз в молоці. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Приблизно через 10 хвилин знімаємо кришку, трохи перемішати та продовжити варити.

Приготування каші. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Через 15 хвилин додати вершкове масло та цукор. Все перемішати й можна подавати.

Гарбузова каша. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

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