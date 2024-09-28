Осіння гарбузова смачна каша — покроковий рецепт приготування

Осіння гарбузова каша — неймовірно ніжна та смачна
Осіння гарбузова каша — це чудовий вибір для ситного та корисного обіду або вечері. Її ніжна текстура та насичений смак перетворюють звичайну страву в справжнє гастрономічне задоволення. Спробуйте цей рецепт і відчуйте справжній смак осені.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня.
Вам знадобиться:
- гарбуз 500 г;
- рис 250 г;
- молоко 1 л;
- вода 100 мл;
- масло 60 г;
- цукор 1-2 ст. ложки;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Гарбуз потрібно нарізати на шматочки. В каструлю налити молоко, довести до кипіння та додати гарбуз.
Довести до кипіння та додати промитий рис. Варити на повільному вогні під закритою кришкою.
Приблизно через 10 хвилин знімаємо кришку, трохи перемішати та продовжити варити.
Через 15 хвилин додати вершкове масло та цукор. Все перемішати й можна подавати.
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