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Осенняя тыквенная каша — невероятно нежная и вкусная

28 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Осенняя тыквенная вкусная каша – пошаговый рецепт приготовления
Тыквенная каша. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Осенняя тыквенная каша — это отличный выбор для сытного и полезного обеда или ужина. Ее нежная текстура и насыщенный вкус превращают обычное блюдо в настоящее гастрономическое удовольствие. Попробуйте этот рецепт и почувствуйте настоящий вкус осени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська господиня.

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Вам понадобится:

  • тыква 500 г;
  • рис 250 г;
  • молоко 1 л;
  • вода 100мл;
  • масло 60 г;
  • сахар 1-2 ст. ложки;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Тыкву нужно нарезать на кусочки. В кастрюлю налить молоко, довести до кипения и добавить тыкву.

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Нарезанная тыква. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Довести до кипения и добавить промытый рис. Варить на медленном огне под закрытой крышкой.

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Тыква в молоке. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Приблизительно через 10 минут снимаем крышку, немного перемешать и продолжить варить.

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Приготовление каши. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Через 15 минут добавить сливочное масло и сахар. Всё перемешать и можно подавать.

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Тыквенная каша. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Раньше мы писали о рецепте тыквенных дерунов, которые просто готовятся — попробуйте на завтрак, не пожалеете.

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