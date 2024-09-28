Осенняя тыквенная вкусная каша – пошаговый рецепт приготовления

Тыквенная каша. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Осенняя тыквенная каша — это отличный выбор для сытного и полезного обеда или ужина. Ее нежная текстура и насыщенный вкус превращают обычное блюдо в настоящее гастрономическое удовольствие. Попробуйте этот рецепт и почувствуйте настоящий вкус осени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська господиня.

Читайте также:

Вам понадобится:

тыква 500 г;

рис 250 г;

молоко 1 л;

вода 100мл;

масло 60 г;

сахар 1-2 ст. ложки;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Тыкву нужно нарезать на кусочки. В кастрюлю налить молоко, довести до кипения и добавить тыкву.

Нарезанная тыква. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Довести до кипения и добавить промытый рис. Варить на медленном огне под закрытой крышкой.

Тыква в молоке. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Приблизительно через 10 минут снимаем крышку, немного перемешать и продолжить варить.

Приготовление каши. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Через 15 минут добавить сливочное масло и сахар. Всё перемешать и можно подавать.

Тыквенная каша. Фото: Скриншот YouTube @olga_salkay

Раньше мы писали о рецепте тыквенных дерунов, которые просто готовятся — попробуйте на завтрак, не пожалеете.

Также рекомендуем обратить внимание на ароматные тыквенные кексы — простой рецепт выпечки за 30 минут.

Еще мы рассказывали о полезных изменениях принесет регулярное употребление тыквенного фреша перед завтраком.

Также обратите внимание на рецепт украинской тыквенной каши с пшеном на молоке — вкусный завтрак за несколько минут или вкусные и полезные тыквенные сырники.