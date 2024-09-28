Осенняя тыквенная вкусная каша – пошаговый рецепт приготовления

Осенняя тыквенная каша — невероятно нежная и вкусная
Осенняя тыквенная каша — это отличный выбор для сытного и полезного обеда или ужина. Ее нежная текстура и насыщенный вкус превращают обычное блюдо в настоящее гастрономическое удовольствие. Попробуйте этот рецепт и почувствуйте настоящий вкус осени.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська господиня.
Вам понадобится:
- тыква 500 г;
- рис 250 г;
- молоко 1 л;
- вода 100мл;
- масло 60 г;
- сахар 1-2 ст. ложки;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Тыкву нужно нарезать на кусочки. В кастрюлю налить молоко, довести до кипения и добавить тыкву.
Довести до кипения и добавить промытый рис. Варить на медленном огне под закрытой крышкой.
Приблизительно через 10 минут снимаем крышку, немного перемешать и продолжить варить.
Через 15 минут добавить сливочное масло и сахар. Всё перемешать и можно подавать.
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