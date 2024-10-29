Осінній рецепт ідеальних панкейків з гарбузом — неймовірно смачно на сніданок

Панкейки з гарбузом. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Панкейки з гарбузом — це ідеальний варіант осіннього сніданку. М'які, ароматні та неймовірно смачні, вони наповнять ваш ранок теплом і затишком. Дізнайтеся, як приготувати ці чудові панкейки з гарбузом за простим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen.

Читайте також:

Вам знадобиться:

300 г гарбузового пюре;

200 мл молока;

200 г борошна;

2 шт. яйця;

50 г рослинної олії;

100 г цукру (за бажанням);

10 г ваніль;

1 ч.л. кориця.

Спосіб приготування

Для приготування гарбузового пюре очистити гарбуз від шкірки та нарізати невеликими кубиками. Перекласти в каструлю, залити водою та варити 15-20 хвилин на повільному вогні. Злити зайву воду, дати трохи охолонути та подрібнити блендером. Для тіста знадобиться 300 г гарбузового пюре.

Подрібнення гарбуза. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Яйця розбити в миску, додати цукор (100 г) і збити вінчиком. Влити 200 мл молока кімнатної температури та продовжувати збивати. Додати 300 г гарбузового пюре та ще раз збити.

Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Просіяти 200 г борошна, додати 10 г ванілі, 1 ч. л. кориці та збити до однорідності. Влити 50 г рослинної олії і збити до однорідної консистенції.

Приготування панкейків. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Смажити панкейки на сухій, гарячій сковороді на слабкому вогні, викладаючи тісто столовою ложкою або ополоником. Перевертати, коли зверху з'являться повітряні бульбашки, а тісто схопиться.

Пропонуємо вам нашу добірку найкращих рецептів з гарбуза

Рецепт гарбузових кексів із горіхами — корисна та смачна випічка для дітей.

А цей осінній десерт сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз, — мармуровий гарбузово-сирний пиріг.

Ще радимо зберегти рецепт гарбузового супу — фаворит осені, який сподобається всім.

Також пропонуємо звернути увагу на найкращий десерт з гарбуза — рецепт, який вартий вашої уваги.

Ще один рецепт з гарбуза, діти не здогадаються, що він там є, — гарбузова запіканка із сиром.