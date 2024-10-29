Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Осінній рецепт ідеальних панкейків з гарбузом на сніданок arrow

Осінній рецепт ідеальних панкейків з гарбузом на сніданок

29 жовтня 2024 06:02
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Осінній рецепт ідеальних панкейків з гарбузом — неймовірно смачно на сніданок
Панкейки з гарбузом. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Панкейки з гарбузом — це ідеальний варіант осіннього сніданку. М'які, ароматні та неймовірно смачні, вони наповнять ваш ранок теплом і затишком. Дізнайтеся, як приготувати ці чудові панкейки з гарбузом за простим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Twins Kitchen

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 300 г гарбузового пюре;
  • 200 мл молока;
  • 200 г  борошна;
  • 2 шт. яйця;
  • 50 г рослинної олії;
  • 100 г цукру (за бажанням);
  • 10 г ваніль;
  • 1 ч.л. кориця.

Спосіб приготування 

Для приготування гарбузового пюре очистити гарбуз від шкірки та нарізати невеликими кубиками. Перекласти в каструлю, залити водою та варити 15-20 хвилин на повільному вогні. Злити зайву воду, дати трохи охолонути та подрібнити блендером. Для тіста знадобиться 300 г гарбузового пюре.

як приготувати панкейки з гарбузом
Подрібнення гарбуза. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Яйця розбити в миску, додати цукор (100 г) і збити вінчиком. Влити 200 мл молока кімнатної температури та продовжувати збивати. Додати 300 г гарбузового пюре та ще раз збити.

як приготувати панкейки з гарбузом рецепт
Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Просіяти 200 г борошна, додати 10 г ванілі, 1 ч. л. кориці та збити до однорідності. Влити 50 г рослинної олії і збити до однорідної консистенції.

як приготувати панкейки з гарбузом на сніданок
Приготування панкейків. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Смажити панкейки на сухій, гарячій сковороді на слабкому вогні, викладаючи тісто столовою ложкою або ополоником. Перевертати, коли зверху з'являться повітряні бульбашки, а тісто схопиться.

Пропонуємо вам нашу добірку найкращих рецептів з гарбуза

Рецепт гарбузових кексів із горіхами — корисна та смачна випічка для дітей. 

А цей осінній десерт сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз, — мармуровий гарбузово-сирний пиріг

Ще радимо зберегти рецепт гарбузового супу — фаворит осені, який сподобається всім. 

Також пропонуємо звернути увагу на найкращий десерт з гарбуза — рецепт, який вартий вашої уваги. 

Ще один рецепт з гарбуза, діти не здогадаються, що він там є, — гарбузова запіканка із сиром.

панкейки рецепти ідея для сніданку гарбуз оладки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

06:30 Звільнення із ЗСУ — чи можна стати на облік дистанційно

06:22 Чи може працівник ТЦК видати повістку рідним — відповідь юриста

06:16 У деяких областях буде туман — прогноз погоди на сьогодні

06:10 Пенсії в Україні зростуть на 10% — хто і коли отримає більше

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на штучне введення в борги — деталі

05:35 Гроші для військових — скільки отримують поранені

04:59 Атака РФ на Київ — у двох районах впали уламки БпЛА

04:36 У Києві чути вибухи — в чому причина

04:30 Чи мають право на відстрочку студенти іноземних ВНЗ в Україні

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

06:30 Звільнення із ЗСУ — чи можна стати на облік дистанційно

06:22 Чи може працівник ТЦК видати повістку рідним — відповідь юриста

06:16 У деяких областях буде туман — прогноз погоди на сьогодні

06:10 Пенсії в Україні зростуть на 10% — хто і коли отримає більше

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на штучне введення в борги — деталі

05:35 Гроші для військових — скільки отримують поранені

04:59 Атака РФ на Київ — у двох районах впали уламки БпЛА

04:36 У Києві чути вибухи — в чому причина

04:30 Чи мають право на відстрочку студенти іноземних ВНЗ в Україні

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Text

16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

15 жовтня 2024

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні