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Осенний рецепт идеальных панкейков с тыквой на завтрак

29 октября 2024 06:02
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Осенний рецепт идеальных панкейков с тыквой – невероятно вкусно на завтрак
Панкейки с тыквой. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Панкейки с тыквой — это идеальный вариант осеннего завтрака. Мягкие, ароматные и невероятно вкусные, они наполнят ваше утро теплом и уютом. Узнайте, как приготовить эти замечательные панкейки с тыквой по простому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

  • 300 г тыквенного пюре;
  • 200 мл молока;
  • 200 г муки;
  • 2 шт. яйца;
  • 50 г растительного масла;
  • 100 г сахара (по желанию);
  • 10 г ваниль;
  • 1 ч.л. корицы.

Способ приготовления

Для приготовления тыквенного пюре очистить тыкву от кожуры и порезать маленькими кубиками. Переложить в кастрюлю, залить водой и варить 15-20 минут на медленном огне. Слить лишнюю воду, дать немного остыть и измельчить блендером. Для теста понадобится 300 г тыквенного пюре.

как приготовить панкейки с тыквой
Измельчение тыквы. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Яйца разбить в миску, добавить сахар (100 г) и взбить венчиком. Влить 200 мл молока комнатной температуры и сбить. Добавить 300 г тыквенного пюре и еще раз взбить.

как приготовить панкейки с тыквой
Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Просеять 200 г муки, добавить 10 г ванили, 1 ч. л. корицы и взбить до однородности. Влить 50 г растительного масла и взбить до однородной смеси.

как приготовить панкейки с тыквой на завтрак
Приготовление панкейков. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Жарить панкейки на сухой, горячей сковороде на слабом огне, выкладывая тесто столовой ложкой или половником. Переворачивайте, когда сверху появятся воздушные пузыри, а тесто схватится.

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