Осенний рецепт идеальных панкейков с тыквой – невероятно вкусно на завтрак

Панкейки с тыквой. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Панкейки с тыквой — это идеальный вариант осеннего завтрака. Мягкие, ароматные и невероятно вкусные, они наполнят ваше утро теплом и уютом. Узнайте, как приготовить эти замечательные панкейки с тыквой по простому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.

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Вам понадобится:

300 г тыквенного пюре;

200 мл молока;

200 г муки;

2 шт. яйца;

50 г растительного масла;

100 г сахара (по желанию);

10 г ваниль;

1 ч.л. корицы.

Способ приготовления

Для приготовления тыквенного пюре очистить тыкву от кожуры и порезать маленькими кубиками. Переложить в кастрюлю, залить водой и варить 15-20 минут на медленном огне. Слить лишнюю воду, дать немного остыть и измельчить блендером. Для теста понадобится 300 г тыквенного пюре.

Измельчение тыквы. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Яйца разбить в миску, добавить сахар (100 г) и взбить венчиком. Влить 200 мл молока комнатной температуры и сбить. Добавить 300 г тыквенного пюре и еще раз взбить.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Просеять 200 г муки, добавить 10 г ванили, 1 ч. л. корицы и взбить до однородности. Влить 50 г растительного масла и взбить до однородной смеси.

Приготовление панкейков. Фото: скриншот YouTube @twinskitchen76

Жарить панкейки на сухой, горячей сковороде на слабом огне, выкладывая тесто столовой ложкой или половником. Переворачивайте, когда сверху появятся воздушные пузыри, а тесто схватится.

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