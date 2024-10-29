Осенний рецепт идеальных панкейков с тыквой – невероятно вкусно на завтрак

Осенний рецепт идеальных панкейков с тыквой на завтрак
Панкейки с тыквой — это идеальный вариант осеннего завтрака. Мягкие, ароматные и невероятно вкусные, они наполнят ваше утро теплом и уютом. Узнайте, как приготовить эти замечательные панкейки с тыквой по простому рецепту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Twins Kitchen.
Вам понадобится:
- 300 г тыквенного пюре;
- 200 мл молока;
- 200 г муки;
- 2 шт. яйца;
- 50 г растительного масла;
- 100 г сахара (по желанию);
- 10 г ваниль;
- 1 ч.л. корицы.
Способ приготовления
Для приготовления тыквенного пюре очистить тыкву от кожуры и порезать маленькими кубиками. Переложить в кастрюлю, залить водой и варить 15-20 минут на медленном огне. Слить лишнюю воду, дать немного остыть и измельчить блендером. Для теста понадобится 300 г тыквенного пюре.
Яйца разбить в миску, добавить сахар (100 г) и взбить венчиком. Влить 200 мл молока комнатной температуры и сбить. Добавить 300 г тыквенного пюре и еще раз взбить.
Просеять 200 г муки, добавить 10 г ванили, 1 ч. л. корицы и взбить до однородности. Влить 50 г растительного масла и взбить до однородной смеси.
Жарить панкейки на сухой, горячей сковороде на слабом огне, выкладывая тесто столовой ложкой или половником. Переворачивайте, когда сверху появятся воздушные пузыри, а тесто схватится.
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