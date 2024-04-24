Королівські млинці за старовинним рецептом Єлизавети — покроковий опис

Млинці по-шотландськи. Фото: Freepik

Цей рецепт датується 1959 роком, коли королева вирішила почастувати ними президента США. На відміну від звичайних млинців, тісто для них трохи щільніше. Обов'язково спробуйте приготувати.

Про це повідомив журнал TOWNAND&COUNTRY.

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Історія цих млинців почалася в 1959 році, коли королева вирішила здивувати американського президента Дуайта Ейзенхауера та його дружину Меймі, приготувавши для них млинці за власним рецептом під час їхнього візиту до Шотландії.

Рецепт млинців. Фото: townandcountry.com

Млинці настільки сподобалися гостям, що Єлизавета вирішила особисто відправити рецепт цієї страви американській парі.

Вам знадобиться:

4 чашки борошна;

4 столові ложки цукру чи цукрової пудри;

2 чашки молока;

2 яйця;

2 чайні ложки соди;

3 чайні ложки натурального йогурту чи кефіру;

2 столові ложки розтопленого вершкового масла.

Готові панкейки. Фото: Freepik

Спосіб приготування

У мисці збийте яйця з цукром та половиною молока. Поступово додайте борошно, ретельно перемішуючи. Якщо тісто виходить густим, додайте молоко, що залишилося.

Після цього додайте соду, йогурт або кефір, розтоплене вершкове масло і добре перемішайте до однорідності.

Розігрійте сковороду і випікайте млинці на ній до золотистої скоринки з обох боків.

Тепер у вас є можливість насолодитися смачними млинцями, приготованими за шотландським рецептом.

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