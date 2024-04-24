Королевские блины по старинному рецепту Елизаветы — пошаговое описание

Блины по-шотландски. Фото: Freepik

Этот рецепт датируется 1959 годом, когда королева решила угостить ими президента США. В отличие от обычных блинов, тесто для них немного плотнее. Обязательно попытайтесь приготовить.

Об этом сообщил журнал TOWNAND&COUNTRY.

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История этих блинов началась в 1959 году, когда королева решила удивить американского президента Дуайта Эйзенхауэра и его жену Мейми, приготовив для них блины по собственному рецепту во время их визита в Шотландию.

Рецепт блинов. Фото: ​​townandcountry.com

Блины настолько понравились гостям, что Елизавета решила лично отправить рецепт этого блюда американской паре.

Вам понадобится:

4 чашки муки;

4 столовые ложки сахара или сахарной пудры;

2 чашки молока;

2 яйца;

2 чайные ложки соды;

3 чайные ложки натурального йогурта или кефира;

2 столовые ложки растопленного сливочного масла.

Готовые панкейки. Фото: Freepik

Способ приготовления

В миске взбейте яйца с сахаром и половиной молока. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая. Если тесто получается густым, добавьте оставшееся молоко.

После этого добавьте соду, йогурт или кефир, растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте до однородности.

Разогрейте сковороду и выпекайте блины на ней до золотистой корочки с обеих сторон.

Теперь у вас есть возможность насладиться вкусными блинами, приготовленными по шотландскому рецепту.

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