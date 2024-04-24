Королевские блины по старинному рецепту Елизаветы — пошаговое описание

Личный рецепт королевы Елизаветы — блины по-шотландски на завтрак
Этот рецепт датируется 1959 годом, когда королева решила угостить ими президента США. В отличие от обычных блинов, тесто для них немного плотнее. Обязательно попытайтесь приготовить.
Об этом сообщил журнал TOWNAND&COUNTRY.
История этих блинов началась в 1959 году, когда королева решила удивить американского президента Дуайта Эйзенхауэра и его жену Мейми, приготовив для них блины по собственному рецепту во время их визита в Шотландию.
Блины настолько понравились гостям, что Елизавета решила лично отправить рецепт этого блюда американской паре.
Вам понадобится:
- 4 чашки муки;
- 4 столовые ложки сахара или сахарной пудры;
- 2 чашки молока;
- 2 яйца;
- 2 чайные ложки соды;
- 3 чайные ложки натурального йогурта или кефира;
- 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.
Способ приготовления
В миске взбейте яйца с сахаром и половиной молока. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая. Если тесто получается густым, добавьте оставшееся молоко.
После этого добавьте соду, йогурт или кефир, растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте до однородности.
Разогрейте сковороду и выпекайте блины на ней до золотистой корочки с обеих сторон.
Теперь у вас есть возможность насладиться вкусными блинами, приготовленными по шотландскому рецепту.
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