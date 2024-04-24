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Личный рецепт королевы Елизаветы — блины по-шотландски на завтрак

24 апреля 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Королевские блины по старинному рецепту Елизаветы — пошаговое описание
Блины по-шотландски. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт датируется 1959 годом, когда королева решила угостить ими президента США. В отличие от обычных блинов, тесто для них немного плотнее. Обязательно попытайтесь приготовить

Об этом сообщил журнал TOWNAND&COUNTRY

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История этих блинов началась в 1959 году, когда королева решила удивить американского президента Дуайта Эйзенхауэра и его жену Мейми, приготовив для них блины по собственному рецепту во время их визита в Шотландию.

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Рецепт блинов. Фото: ​​townandcountry.com

Блины настолько понравились гостям, что Елизавета решила лично отправить рецепт этого блюда американской паре.

Вам понадобится: 

  • 4 чашки муки;
  • 4 столовые ложки сахара или сахарной пудры;
  • 2 чашки молока;
  • 2 яйца;
  • 2 чайные ложки соды;
  • 3 чайные ложки натурального йогурта или кефира;
  • 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.
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Готовые панкейки. Фото: Freepik

Способ приготовления

В миске взбейте яйца с сахаром и половиной молока. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая. Если тесто получается густым, добавьте оставшееся молоко.

После этого добавьте соду, йогурт или кефир, растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте до однородности.

Разогрейте сковороду и выпекайте блины на ней до золотистой корочки с обеих сторон.

Теперь у вас есть возможность насладиться вкусными блинами, приготовленными по шотландскому рецепту.

Ранее мы писали про вкусный десерт Британской семьи за 30 минут — рецепт бисквита королевы Виктории. 

Еще мы рассказывали про старинный рецепт королевской семьи — изысканный торт. 

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панкейки

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