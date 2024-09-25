Овочеве асорті на зиму — покроковий перевірений рецепт мами

Овочеве асорті на зиму — перевірений рецепт мами
Овочеве асорті на зиму — це класика, яку готують поколіннями. За цим перевіреним рецептом ваша заготовка завжди буде мати натуральний смак свіжих овочів і стане чудовим доповненням до будь-якої зимової трапези.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- огірки 2 кг;
- помідори 2 кг;
- перець солодкий 1 кг;
- цибуля 600 г;
- морква 400 г.
Вихід — 9 банок по 1,0 л.
У кожну банку:
- часник 1-2 зубки;
- перець 5-7 горошин;
- лавровий лист 0,5 шт;
- парасольки кропу 1-2 шт;
- сіль 1 ч.л. з гіркою (15 г);
- цукор 1 ст. з гіркою (25 г);
- оцет 9% 2 ст.л. (20 мл).
Спосіб приготування
Овочі нарізати довільно, так, як це зазвичай робиться. Після нарізки овочі змішати разом. У попередньо підготовлені банки спочатку додати спеції, часник та зелень.
Потім розкласти овочеву суміш, трохи ущільнюючи її в банках. До кожної банки додати сіль, цукор, влити оцет і залити чистою водою до самого верху.
Після цього банки накрити стерилізованими кришками та поставити у каструлю, на дно якої покласти рушник. У каструлю налити холодну воду.
Коли вода закипить, стерилізувати банки протягом 15 хвилин. Після цього банки щільно закрити, перевернути догори дном та накрити до повного охолодження.
Зберігати готовий салат у прохолодному місці, наприклад, у підвалі або коморі. Овочеве асорті виходить напрочуд смачним, з яскравим натуральним смаком свіжих овочів.
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