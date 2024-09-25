Овочеве асорті на зиму — покроковий перевірений рецепт мами

Овочеве асорті. Фото: gospodynka.com.ua

Овочеве асорті на зиму — це класика, яку готують поколіннями. За цим перевіреним рецептом ваша заготовка завжди буде мати натуральний смак свіжих овочів і стане чудовим доповненням до будь-якої зимової трапези.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

огірки 2 кг;

помідори 2 кг;

перець солодкий 1 кг;

цибуля 600 г;

морква 400 г.

Вихід — 9 банок по 1,0 л.

У кожну банку:

часник 1-2 зубки;

перець 5-7 горошин;

лавровий лист 0,5 шт;

парасольки кропу 1-2 шт;

сіль 1 ч.л. з гіркою (15 г);

цукор 1 ст. з гіркою (25 г);

оцет 9% 2 ст.л. (20 мл).

Спосіб приготування

Овочі нарізати довільно, так, як це зазвичай робиться. Після нарізки овочі змішати разом. У попередньо підготовлені банки спочатку додати спеції, часник та зелень.

Овочі в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Потім розкласти овочеву суміш, трохи ущільнюючи її в банках. До кожної банки додати сіль, цукор, влити оцет і залити чистою водою до самого верху.

Додавання води. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього банки накрити стерилізованими кришками та поставити у каструлю, на дно якої покласти рушник. У каструлю налити холодну воду.

Сіль та овочі.Фото: gospodynka.com.ua

Коли вода закипить, стерилізувати банки протягом 15 хвилин. Після цього банки щільно закрити, перевернути догори дном та накрити до повного охолодження.

Стерилизация банок. Фото: gospodynka.com.ua

Зберігати готовий салат у прохолодному місці, наприклад, у підвалі або коморі. Овочеве асорті виходить напрочуд смачним, з яскравим натуральним смаком свіжих овочів.

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