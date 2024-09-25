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Овощное ассорти на зиму — проверенный рецепт мамы

25 сентября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Овощное ассорти на зиму — пошаговый проверенный рецепт мамы
Овощное ассорти. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Овощное ассорти на зиму — это классика, которую готовят поколениями. По этому проверенному рецепту ваша заготовка всегда будет иметь натуральный вкус свежих овощей и станет отличным дополнением к любой зимней трапезе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • огурцы 2 кг;
  • помидоры 2 кг;
  • перец сладкий 1 кг;
  • лук 600 г;
  • морковь 400 г.

Выход — 9 банок по 1,0л.

В каждую банку:

  • чеснок 1-2 зубка;
  • перец 5-7 горошин;
  • лавровый лист 0,5 шт;
  • зонтики укропа 1-2 шт;
  • соль 1 ч.л. с горкой (15 г);
  • сахар 1 ст. с горкой (25 г);
  • уксус 9% 2 ст.л. (20 мл).

Способ приготовления

Овощи нарезать произвольно так, как это обычно делается. После нарезки смешать овощи вместе. В предварительно подготовленные банки сначала добавить специи, чеснок и зелень.

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Овощи в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Затем разложить овощную смесь, немного уплотняя ее в банках. В каждую банку добавить соль, сахар, влить уксус и залить чистой водой до самого верха.

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Добавление воды. Фото: gospodynka.com.ua

После этого банки накрыть стерилизованными крышками и поставить в кастрюлю, на дно которой положить полотенце. В кастрюлю налить холодную воду.

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Соль и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Когда вода закипит, стерилизовать банки в течение 15 минут. После этого банки плотно закрыть, перевернуть вверх дном и накрыть до полного охлаждения.

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Стерилизация банок. Фото: gospodynka.com.ua

Хранить готовый салат в прохладном месте, например, в подвале или амбаре. Овощное ассорти получается удивительно вкусным, с ярким натуральным вкусом свежих овощей.

Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.

Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.

Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.

Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.

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