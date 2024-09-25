Овощное ассорти на зиму — пошаговый проверенный рецепт мамы

Овощное ассорти. Фото: gospodynka.com.ua

Овощное ассорти на зиму — это классика, которую готовят поколениями. По этому проверенному рецепту ваша заготовка всегда будет иметь натуральный вкус свежих овощей и станет отличным дополнением к любой зимней трапезе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

огурцы 2 кг;

помидоры 2 кг;

перец сладкий 1 кг;

лук 600 г;

морковь 400 г.

Выход — 9 банок по 1,0л.

В каждую банку:

чеснок 1-2 зубка;

перец 5-7 горошин;

лавровый лист 0,5 шт;

зонтики укропа 1-2 шт;

соль 1 ч.л. с горкой (15 г);

сахар 1 ст. с горкой (25 г);

уксус 9% 2 ст.л. (20 мл).

Способ приготовления

Овощи нарезать произвольно так, как это обычно делается. После нарезки смешать овощи вместе. В предварительно подготовленные банки сначала добавить специи, чеснок и зелень.

Овощи в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Затем разложить овощную смесь, немного уплотняя ее в банках. В каждую банку добавить соль, сахар, влить уксус и залить чистой водой до самого верха.

Добавление воды. Фото: gospodynka.com.ua

После этого банки накрыть стерилизованными крышками и поставить в кастрюлю, на дно которой положить полотенце. В кастрюлю налить холодную воду.

Соль и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Когда вода закипит, стерилизовать банки в течение 15 минут. После этого банки плотно закрыть, перевернуть вверх дном и накрыть до полного охлаждения.

Стерилизация банок. Фото: gospodynka.com.ua

Хранить готовый салат в прохладном месте, например, в подвале или амбаре. Овощное ассорти получается удивительно вкусным, с ярким натуральным вкусом свежих овощей.

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