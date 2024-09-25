Овощное ассорти на зиму — пошаговый проверенный рецепт мамы

Овощное ассорти на зиму — проверенный рецепт мамы
Овощное ассорти на зиму — это классика, которую готовят поколениями. По этому проверенному рецепту ваша заготовка всегда будет иметь натуральный вкус свежих овощей и станет отличным дополнением к любой зимней трапезе.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- огурцы 2 кг;
- помидоры 2 кг;
- перец сладкий 1 кг;
- лук 600 г;
- морковь 400 г.
Выход — 9 банок по 1,0л.
В каждую банку:
- чеснок 1-2 зубка;
- перец 5-7 горошин;
- лавровый лист 0,5 шт;
- зонтики укропа 1-2 шт;
- соль 1 ч.л. с горкой (15 г);
- сахар 1 ст. с горкой (25 г);
- уксус 9% 2 ст.л. (20 мл).
Способ приготовления
Овощи нарезать произвольно так, как это обычно делается. После нарезки смешать овощи вместе. В предварительно подготовленные банки сначала добавить специи, чеснок и зелень.
Затем разложить овощную смесь, немного уплотняя ее в банках. В каждую банку добавить соль, сахар, влить уксус и залить чистой водой до самого верха.
После этого банки накрыть стерилизованными крышками и поставить в кастрюлю, на дно которой положить полотенце. В кастрюлю налить холодную воду.
Когда вода закипит, стерилизовать банки в течение 15 минут. После этого банки плотно закрыть, перевернуть вверх дном и накрыть до полного охлаждения.
Хранить готовый салат в прохладном месте, например, в подвале или амбаре. Овощное ассорти получается удивительно вкусным, с ярким натуральным вкусом свежих овощей.
Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.
Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.
Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.
Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.
Читайте Новини.LIVE!