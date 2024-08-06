Овочеве асорті з печерицями на зиму — салат з огірками та болгарським перцем

Овочеве асорті з печерицями. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Цей рецепт овочевого асорті з печерицями, огірками та болгарським перцем стане чудовим доповненням до вашого зимового столу. Легкий у приготуванні салат збереже свіжість і користь літніх овочів на довгі місяці. Насолоджуйтеся смаком літа навіть у холодну пору року.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.

Читайте також:

Вам знадобиться:

2 кг огірків;

0,5 кг печериць;

7 шт болгарського перцю;

3-4 шт. цибулі.

Розчин соляний (на 2 години):

10 склянки води;

1 склянка солі.

Для маринаду:

3 склянки води;

2-3 склянки цукру;

1,5 скл оцту 9%.

Вихід 10-11 півлітрових банок.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю. Потім смужками нарізати солодкий перець. Огірки та печериці помити.

Огірки та солодкий перець. Фото: YouTube @smakolykyJuli

У 10 склянок води додати 1 склянку солі. Все перемішати. В цей розчин додати всі овочі та гриби. Залишити на дві години, періодично помішувати.

Овочі з печерицями. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Щоб приготувати маринад потрібно довести воду до кипіння, додати цукор, а в самому кінці додати оцет.

Овочі в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Складаємо овочі в банки. Ставимо для стерилізації.

Овочі в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки потрібно стерилізувати 15 хвилин з мененту закипання.

Раніше ми писали про рецепт маринованих овочів "по-французьки" за рецептом мами — заготівля на зиму.

Ще ми писали про рецепт лечо з квасолею на зиму — смачно, корисно та ситно.

Також радимо ознайомитися з рецептом універсального томатного соусу на зиму за рецептом мами.