Овочеве асорті з печерицями на зиму — салат з огірками та болгарським перцем
Цей рецепт овочевого асорті з печерицями, огірками та болгарським перцем стане чудовим доповненням до вашого зимового столу. Легкий у приготуванні салат збереже свіжість і користь літніх овочів на довгі місяці. Насолоджуйтеся смаком літа навіть у холодну пору року.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.
Вам знадобиться:
- 2 кг огірків;
- 0,5 кг печериць;
- 7 шт болгарського перцю;
- 3-4 шт. цибулі.
Розчин соляний (на 2 години):
- 10 склянки води;
- 1 склянка солі.
Для маринаду:
- 3 склянки води;
- 2-3 склянки цукру;
- 1,5 скл оцту 9%.
Вихід 10-11 півлітрових банок.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю. Потім смужками нарізати солодкий перець. Огірки та печериці помити.
У 10 склянок води додати 1 склянку солі. Все перемішати. В цей розчин додати всі овочі та гриби. Залишити на дві години, періодично помішувати.
Щоб приготувати маринад потрібно довести воду до кипіння, додати цукор, а в самому кінці додати оцет.
Складаємо овочі в банки. Ставимо для стерилізації.
Банки потрібно стерилізувати 15 хвилин з мененту закипання.
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