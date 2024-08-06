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Овочеве асорті з печерицями на зиму — салат з огірками та болгарським перцем

6 серпня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Овочеве асорті з печерицями на зиму — салат з огірками та болгарським перцем
Овочеве асорті з печерицями. Фото: YouTube @smakolykyJuli
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цей рецепт овочевого асорті з печерицями, огірками та болгарським перцем стане чудовим доповненням до вашого зимового столу. Легкий у приготуванні салат збереже свіжість і користь літніх овочів на довгі місяці. Насолоджуйтеся смаком літа навіть у холодну пору року. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі

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Вам знадобиться: 

  • 2 кг огірків;
  • 0,5 кг печериць;
  • 7 шт болгарського перцю;
  • 3-4 шт. цибулі.

Розчин соляний (на 2 години):

  • 10 склянки води;
  • 1 склянка солі. 

Для маринаду: 

  • 3 склянки води;
  • 2-3 склянки цукру;
  • 1,5 скл оцту 9%.

Вихід 10-11 півлітрових банок. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати цибулю. Потім смужками нарізати солодкий перець. Огірки та печериці помити. 

заготовка на зиму з овочами
Огірки та солодкий перець. Фото: YouTube @smakolykyJuli

У 10 склянок води додати 1 склянку солі. Все перемішати. В цей розчин додати всі овочі та гриби. Залишити на дві години, періодично помішувати. 

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Овочі з печерицями. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Щоб приготувати маринад потрібно довести воду до кипіння, додати цукор, а в самому кінці додати оцет.

овочева заготівля на зиму з печерицями
Овочі в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Складаємо овочі в банки. Ставимо для стерилізації. 

овочі з печерицями на зиму рецепт
Овочі в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки потрібно стерилізувати 15 хвилин з мененту закипання. 

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