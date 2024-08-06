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Овощное ассорти с шампиньонами на зиму — салат с огурцами и болгарским перцем

6 августа 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Овощное ассорти с шампиньонами на зиму — салат с огурцами и болгарским перцем
Овощное ассорти с шампиньонами. Фото: YouTube @smakolykyJuli
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт овощного ассорти с шампиньонами, огурцами и болгарским перцем станет отличным дополнением к вашему зимнему столу. Легкий в приготовлении салат сохранит свежесть и пользу летних овощей на долгие месяцы. Наслаждайтесь вкусом лета даже в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юлі.

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Вам понадобится:

  • 2 кг огурцов;
  • 0,5 кг шампиньонов;
  • 7 шт болгарского перца;
  • 3-4 шт. лука.

Раствор соляной (на 2 часа):

  • 10 стаканов воды;
  • 1 стакан соли.

Для маринада:

  • 3 стакана воды;
  • 2-3 стакана сахара;
  • 1,5 ст. уксуса 9%.

Выход 10-11 пол-литровых банок.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук. Затем полосками порезать сладкий перец. Огурцы и шампиньоны помыть.

заготовка на зиму с овощами
Огурцы и сладкий перец. Фото: YouTube @smakolykyJuli

В 10 стаканов воды добавить 1 стакан соли. Всё перемешать. В этот раствор добавить все овощи и грибы. Оставить на два часа, периодически помешивать.

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Овощи с шампиньонами. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Чтобы приготовить маринад, нужно довести воду до кипения, добавить сахар, а в самом конце добавить уксус.

овощная заготовка на зиму с шампиньонами
Овощи в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Кладем овощи в банки. Ставим для стерилизации.

овощи с шампиньонами на зиму рецепт
Овощи в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки нужно стерилизовать 15 минут от менента закипания.

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