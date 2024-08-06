Овощное ассорти с шампиньонами на зиму — салат с огурцами и болгарским перцем
Этот рецепт овощного ассорти с шампиньонами, огурцами и болгарским перцем станет отличным дополнением к вашему зимнему столу. Легкий в приготовлении салат сохранит свежесть и пользу летних овощей на долгие месяцы. Наслаждайтесь вкусом лета даже в холодное время года.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юлі.
Вам понадобится:
- 2 кг огурцов;
- 0,5 кг шампиньонов;
- 7 шт болгарского перца;
- 3-4 шт. лука.
Раствор соляной (на 2 часа):
- 10 стаканов воды;
- 1 стакан соли.
Для маринада:
- 3 стакана воды;
- 2-3 стакана сахара;
- 1,5 ст. уксуса 9%.
Выход 10-11 пол-литровых банок.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук. Затем полосками порезать сладкий перец. Огурцы и шампиньоны помыть.
В 10 стаканов воды добавить 1 стакан соли. Всё перемешать. В этот раствор добавить все овощи и грибы. Оставить на два часа, периодически помешивать.
Чтобы приготовить маринад, нужно довести воду до кипения, добавить сахар, а в самом конце добавить уксус.
Кладем овощи в банки. Ставим для стерилизации.
Банки нужно стерилизовать 15 минут от менента закипания.
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