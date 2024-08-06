Овощное ассорти с шампиньонами на зиму — салат с огурцами и болгарским перцем

Овощное ассорти с шампиньонами. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Этот рецепт овощного ассорти с шампиньонами, огурцами и болгарским перцем станет отличным дополнением к вашему зимнему столу. Легкий в приготовлении салат сохранит свежесть и пользу летних овощей на долгие месяцы. Наслаждайтесь вкусом лета даже в холодное время года.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юлі.

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Вам понадобится:

2 кг огурцов;

0,5 кг шампиньонов;

7 шт болгарского перца;

3-4 шт. лука.

Раствор соляной (на 2 часа):

10 стаканов воды;

1 стакан соли.

Для маринада:

3 стакана воды;

2-3 стакана сахара;

1,5 ст. уксуса 9%.

Выход 10-11 пол-литровых банок.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук. Затем полосками порезать сладкий перец. Огурцы и шампиньоны помыть.

Огурцы и сладкий перец. Фото: YouTube @smakolykyJuli

В 10 стаканов воды добавить 1 стакан соли. Всё перемешать. В этот раствор добавить все овощи и грибы. Оставить на два часа, периодически помешивать.

Овощи с шампиньонами. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Чтобы приготовить маринад, нужно довести воду до кипения, добавить сахар, а в самом конце добавить уксус.

Овощи в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Кладем овощи в банки. Ставим для стерилизации.

Овощи в банках. Фото: YouTube @smakolykyJuli

Банки нужно стерилизовать 15 минут от менента закипания.

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