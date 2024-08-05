Овочеве асорті з цвітною капустою на зиму — покроковий рецепт від Закарпатської господині.

Овочеве асорті. Фото: YouTube @olga_salkay

Цей рецепт овочевого асорті з цвітною капустою від YouTube блогерки Закарпатської Господині стане справжньою знахідкою для зимового столу. Простий у приготуванні, він збереже смак і користь літніх овочів на довгі місяці. Готуйте смачно та з любов'ю, щоб радувати свою родину взимку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

огірки;

кабачки;

цибуля;

капуста;

цвітна капуста;

болгарський перець.

Для маринаду на 2 л:

оцет 9% 90 мл;

сіль 100 г;

цукор 60 г.

Спеції:

зелень петрушки;

шапочки кропу;

часник;

чорний перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти. Цибулю нарізати кільцями, кабачки брусочками, болгарський перець шматочками, кабачки кружальцями, а невеликі помідори залишити цілими.

Спеції для консервації. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно банки кладемо зелень петрушки, шапочки кропу, часник та чорний перець.

Овочі в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Потім вкладаємо всі овочі в банку. Для маринаду довести воду до кипіння, додати сіль, цукор та оцет 9%.

Овочі в маринаді. Фото: YouTube @olga_salkay

Заливаємо банки маринадом. Накриваємо кришками, стерилізувати з моменту закипання 8-10 хвилин, слідкуйте, щоб огірки змінили колір. У великих банках стерилізувати протягом 10-12 хвилин.

Стерилазація банок. Фото: YouTube @olga_salkay

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