Овочеве асорті з цвітною капустою на зиму — покроковий рецепт від Закарпатської господині.

Овочеве асорті з цвітною капустою на зиму — смачний рецепт від "Закарпатської Господині"
Цей рецепт овочевого асорті з цвітною капустою від YouTube блогерки Закарпатської Господині стане справжньою знахідкою для зимового столу. Простий у приготуванні, він збереже смак і користь літніх овочів на довгі місяці. Готуйте смачно та з любов'ю, щоб радувати свою родину взимку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- огірки;
- кабачки;
- цибуля;
- капуста;
- цвітна капуста;
- болгарський перець.
Для маринаду на 2 л:
- оцет 9% 90 мл;
- сіль 100 г;
- цукор 60 г.
Спеції:
- зелень петрушки;
- шапочки кропу;
- часник;
- чорний перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти. Цибулю нарізати кільцями, кабачки брусочками, болгарський перець шматочками, кабачки кружальцями, а невеликі помідори залишити цілими.
На дно банки кладемо зелень петрушки, шапочки кропу, часник та чорний перець.
Потім вкладаємо всі овочі в банку. Для маринаду довести воду до кипіння, додати сіль, цукор та оцет 9%.
Заливаємо банки маринадом. Накриваємо кришками, стерилізувати з моменту закипання 8-10 хвилин, слідкуйте, щоб огірки змінили колір. У великих банках стерилізувати протягом 10-12 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт маринованих овочів "по-французьки" за рецептом мами — заготівля на зиму.
Ще ми писали про рецепт лечо з квасолею на зиму — смачно, корисно та ситно.
Також радимо ознайомитися з рецептом універсального томатного соусу на зиму за рецептом мами.
Читайте Новини.LIVE!