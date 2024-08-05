Овощное ассорти с цветной капустой на зиму – пошаговый рецепт от Закарпатской хозяйки.

Овощное ассорти с цветной капустой на зиму — вкусный рецепт от "Закарпатської Господині"
Этот рецепт овощного ассорти с цветной капустой от YouTube блогера "Закарпатська Господиня" станет настоящей находкой для зимнего стола. Простое в приготовлении, оно сохранит вкус и пользу летних овощей на долгие месяцы. Готовьте вкусно и с любовью, чтобы радовать свою семью зимой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.
Вам понадобится:
- огурцы;
- кабачки;
- лук;
- капуста;
- цветная капуста;
- болгарский перец.
Для маринада на 2 л:
- уксус 9% 90 мл;
- соль 100 г;
- сахар 60 г.
Специи:
- зелень петрушки;
- шапочки укропа;
- чеснок;
- черный перец.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить все ингредиенты. Лук нарезать колечками, кабачки брусочками, болгарский перец кусочками, кабачки кружочками, а небольшие помидоры оставить целиком.
На дно банки кладем зелень петрушки, укропные шапочки, чеснок и черный перец.
Затем вкладываем все овощи в банку. Для маринада довести воду до кипения, добавить соль, сахар и уксус 9%.
Заливаем банки маринадом. Накрываем крышками, стерилизуйте с момента закипания 8-10 минут, следите, чтобы огурцы изменили цвет. В крупных банках стерилизовать в течение 10-12 минут.
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