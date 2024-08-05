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Овощное ассорти с цветной капустой на зиму — вкусный рецепт от "Закарпатської Господині"

5 августа 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Овощное ассорти с цветной капустой на зиму – пошаговый рецепт от Закарпатской хозяйки.
Овощное ассорти. Фото: YouTube @olga_salkay
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Этот рецепт овощного ассорти с цветной капустой от YouTube блогера "Закарпатська Господиня" станет настоящей находкой для зимнего стола. Простое в приготовлении, оно сохранит вкус и пользу летних овощей на долгие месяцы. Готовьте вкусно и с любовью, чтобы радовать свою семью зимой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

  • огурцы;
  • кабачки;
  • лук;
  • капуста;
  • цветная капуста;
  • болгарский перец.

Для маринада на 2 л:

  • уксус 9% 90 мл;
  • соль 100 г;
  • сахар 60 г.

Специи:

  • зелень петрушки;
  • шапочки укропа;
  • чеснок;
  • черный перец.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить все ингредиенты. Лук нарезать колечками, кабачки брусочками, болгарский перец кусочками, кабачки кружочками, а небольшие помидоры оставить целиком.

как приготовить овощное ассорти на зиму.
Специи для консервации. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно банки кладем зелень петрушки, укропные шапочки, чеснок и черный перец.

овощное ассорти на зиму
Овощи в банке. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем вкладываем все овощи в банку. Для маринада довести воду до кипения, добавить соль, сахар и уксус 9%.

овощной салат на зиму
Овощи в маринаде. Фото: YouTube @olga_salkay

Заливаем банки маринадом. Накрываем крышками, стерилизуйте с момента закипания 8-10 минут, следите, чтобы огурцы изменили цвет. В крупных банках стерилизовать в течение 10-12 минут.

овощное ассорти на зиму с витаминами
Стерилизация банок. Фото: YouTube @olga_salkay

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