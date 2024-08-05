Овощное ассорти с цветной капустой на зиму – пошаговый рецепт от Закарпатской хозяйки.

Овощное ассорти. Фото: YouTube @olga_salkay

Этот рецепт овощного ассорти с цветной капустой от YouTube блогера "Закарпатська Господиня" станет настоящей находкой для зимнего стола. Простое в приготовлении, оно сохранит вкус и пользу летних овощей на долгие месяцы. Готовьте вкусно и с любовью, чтобы радовать свою семью зимой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатська Господиня.

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Вам понадобится:

огурцы;

кабачки;

лук;

капуста;

цветная капуста;

болгарский перец.

Для маринада на 2 л:

уксус 9% 90 мл;

соль 100 г;

сахар 60 г.

Специи:

зелень петрушки;

шапочки укропа;

чеснок;

черный перец.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить все ингредиенты. Лук нарезать колечками, кабачки брусочками, болгарский перец кусочками, кабачки кружочками, а небольшие помидоры оставить целиком.

Специи для консервации. Фото: YouTube @olga_salkay

На дно банки кладем зелень петрушки, укропные шапочки, чеснок и черный перец.

Овощи в банке. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем вкладываем все овощи в банку. Для маринада довести воду до кипения, добавить соль, сахар и уксус 9%.

Овощи в маринаде. Фото: YouTube @olga_salkay

Заливаем банки маринадом. Накрываем крышками, стерилизуйте с момента закипания 8-10 минут, следите, чтобы огурцы изменили цвет. В крупных банках стерилизовать в течение 10-12 минут.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @olga_salkay

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