Овочеве рагу з фрикадельками — ситний покроковий рецепт

Овочеве рагу. Фото: YouTube @panfartuh

Овочеве рагу з фрикадельками — це ідеальне поєднання соковитих овочів та ароматного м’яса, яке дарує насичений смак і тепло домашнього затишку. Це страва, яку варто приготувати вже сьогодні, щоб насолодитися її неповторною ніжністю та корисністю. Ідеальний варіант для ситного обіду або вечері, що підкорить серця всієї родини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

фарш 300 г;

для фаршу сіль, паприка і перець;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

перець 1 шт;

томатна паста 2 ст.л;

картопля 800 г;

горох 100 г;

сіль, перець,паприка;

вода 450 мл.

Спосіб приготування

До фаршу додати сіль, паприку та перець, замішати. Щоб робити фрикадельки, злегка намочити руки. Кульки мають бути за розміром як горіх.

Приготування фарша. Фото: YouTube @panfartuh

Коли фрикадельки трохи підсмажаться, додаємо нарізану на кубик цибулю. За 2 хвилини вкинути моркву, нарізану невеликою соломкою. Так готуємо ще 4-5 хвилин.

Фрикадельки та цибуля. Фото: YouTube @panfartuh

Тоді додаємо нарізаний соломкою перець. Готуємо 5-7 хвилин. Додаємо сіль, перець, паприку. Додаємо томатну пасту, перемішуємо і залишаємо посмажитися на 1-2 хвилини.

Приготування рагу. Фото: YouTube @panfartuh

Вкидаємо картоплю, горох (свіжий або заморожений), перемішуємо і ллємо воду. Води має повністю закрити картоплю. Готуємо під кришкою на малому вогні 30 хвилин (до готовності картоплі).

Додавання води. Фото: YouTube @panfartuh

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