Овощное рагу с фрикадельками – сытный пошаговый рецепт

Овощное рагу с фрикадельками, которое следует приготовить уже сегодня
Овощное рагу с фрикадельками — это идеальное сочетание сочных овощей и ароматного мяса, которое дарит насыщенный вкус и тепло домашнему уюту. Это блюдо, которое следует приготовить уже сегодня, чтобы насладиться его неповторимой нежностью и полезностью. Идеальный вариант для сытного обеда или ужина, что покорит сердца всей семьи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- фарш 300 г;
- для фарша соль, паприка и перец;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- перец 1 шт;
- томатная паста 2 ст.л;
- картофель 800 г;
- горох 100 г;
- соль, перец, паприка;
- вода 450мл.
Способ приготовления
К фаршу добавить соль, паприку и перец, замешать. Чтобы делать фрикадельки, слегка намочить руки. Шарики должны быть по размеру как орех.
Когда фрикадельки немного поджарятся, добавляем нарезанный на кубик лук. Через 2 минуты вкинуть морковь, нарезанную небольшой соломкой. Готовим еще 4-5 минут.
Тогда добавляем нарезанный соломкой перец. Готовим 5-7 минут. Добавляем соль, перец, паприку. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и оставляем пожариться на 1-2 минуты.
Вбрасываем картофель, горох (свежий или замороженный), перемешиваем и добавляем воду. Воды должны полностью закрыть картофель. Готовим под крышкой на малом огне 30 минут (до готовности картофеля).
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