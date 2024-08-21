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Овощное рагу с фрикадельками, которое следует приготовить уже сегодня

21 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Овощное рагу с фрикадельками – сытный пошаговый рецепт
Овощное рагу. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Овощное рагу с фрикадельками — это идеальное сочетание сочных овощей и ароматного мяса, которое дарит насыщенный вкус и тепло домашнему уюту. Это блюдо, которое следует приготовить уже сегодня, чтобы насладиться его неповторимой нежностью и полезностью. Идеальный вариант для сытного обеда или ужина, что покорит сердца всей семьи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • фарш 300 г;
  • для фарша соль, паприка и перец;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • перец 1 шт;
  • томатная паста 2 ст.л;
  • картофель 800 г;
  • горох 100 г;
  • соль, перец, паприка;
  • вода 450мл.

Способ приготовления

К фаршу добавить соль, паприку и перец, замешать. Чтобы делать фрикадельки, слегка намочить руки. Шарики должны быть по размеру как орех.

овощное рагу рецепт
Приготовление фарша. Фото: YouTube @panfartuh

Когда фрикадельки немного поджарятся, добавляем нарезанный на кубик лук. Через 2 минуты вкинуть морковь, нарезанную небольшой соломкой. Готовим еще 4-5 минут.

рецепт овощного рагу
Фрикадельки и лук. Фото: YouTube @panfartuh

Тогда добавляем нарезанный соломкой перец. Готовим 5-7 минут. Добавляем соль, перец, паприку. Добавляем томатную пасту, перемешиваем и оставляем пожариться на 1-2 минуты.

простой рецепт овощного рагу
Приготовление рагу. Фото: YouTube @panfartuh

Вбрасываем картофель, горох (свежий или замороженный), перемешиваем и добавляем воду. Воды должны полностью закрыть картофель. Готовим под крышкой на малом огне 30 минут (до готовности картофеля).

овощное рагу на ужин
Добавление воды. Фото: YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

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