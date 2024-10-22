Овочеві пончики на сніданок — смачний і корисний рецепт для дітей і дорослих

Овочеві пончики. Фото: shuba.life

Овочеві пончики — це незвичайний і корисний сніданок, який точно сподобається всім членам родини. Ніжні, легкі та апетитні, вони поєднують у собі користь овочів і приємний смак пончиків, роблячи ранковий прийом їжі ще цікавішим.

Рецепт опублікували на кулінарному сайті Shuba.

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Вам знадобиться:

капуста білоголова 1/2 шт.;

морква 1 шт.;

кріп (гілочка 2 шт.);

яйця курячі 2 шт.;

цільнозернове борошно 2 ст. л.;

розпушувач 5 г;

сіль;

за смаком;

перець чорний мелений;

за смаком;

куркума 5 г.;

сушені томати 20 г.

Для приготування овочевих пончиків вам знадобляться шатківниця для капусти, тертка для моркви, миска для вимішування маси та силіконові форми. Після того, як ви підготуєте суміш на пончики, щільно викладіть її у форми, відправте запікатися. Подавайте готові овочеві пончики з йогуртовим або сметанним соусом, свіжими овочами або зеленню.

Спосіб приготування

Капусту тоненько нашаткуйте, посоліть і перемніть руками. Моркву почистьте, помийте та натріть на тертку з великими отворами. Кріп дрібно наріжте.

Овочі змішайте, додайте яйця, сіль, перець, куркуму, подрібнені сушені помідори та цільнозернове борошно з розпушувачем. Усе гарно перемішайте.

Щільно викладіть масу у силіконові форми для кексів. Випікайте у розігрітій до 180 °C духовці 25-30 хвилин (все залежить від форми). Потім трохи охолодіть готові пончики та дістаньте їх з форми.

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