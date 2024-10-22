Овощные пончики на завтрак – вкусный и полезный рецепт для детей и взрослых

Овощные пончики. Фото: shuba.life

Овощные пончики — это необычный и полезный завтрак, который точно понравится всем членам семьи. Нежные, легкие и аппетитные, они сочетают в себе пользу овощей и приятный вкус пончиков, делая утренний прием пищи интереснее.

Рецепт опубликовали на кулинарном сайте Shuba.

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Вам понадобится:

капуста белокочанная 1/2 шт.;

морковь 1 шт.;

укроп (веточки 2 шт.);

яйца куриные 2 шт.;

цельнозерновая мука 2 ст. л.;

разрыхлитель 5 г;

соль;

по вкусу;

перец черный молотый;

по вкусу;

куркума 5 г.;

сушеные томаты 20 г.

Для приготовления овощных пончиков вам понадобятся шинковка для капусты, терка для моркови, миска для вымешивания массы и силиконовые формы. После того как вы подготовите смесь на пончики, плотно выложите ее в формы, отправьте запекаться. Подавайте готовые овощные пончики с йогуртовым или сметанным соусом, свежими овощами или зеленью.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинкуйте, посолите и перемните руками. Морковь почистите, промойте и натрите на терку с большими отверстиями. Укроп мелко нашинкуйте.

Овощи смешайте, добавьте яйца, соль, перец, куркуму, измельченные сушеные помидоры и цельнозерновую муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешайте.

Плотно выложите массу в силиконовые формы для кексов. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25-30 минут (все зависит от формы). Затем немного охладите готовые пончики и извлеките их из формы.

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