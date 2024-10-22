Овощные пончики на завтрак – вкусный и полезный рецепт для детей и взрослых

Овощные пончики на завтрак, которые понравятся детям и взрослым
Овощные пончики — это необычный и полезный завтрак, который точно понравится всем членам семьи. Нежные, легкие и аппетитные, они сочетают в себе пользу овощей и приятный вкус пончиков, делая утренний прием пищи интереснее.
Рецепт опубликовали на кулинарном сайте Shuba.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная 1/2 шт.;
- морковь 1 шт.;
- укроп (веточки 2 шт.);
- яйца куриные 2 шт.;
- цельнозерновая мука 2 ст. л.;
- разрыхлитель 5 г;
- соль;
- по вкусу;
- перец черный молотый;
- по вкусу;
- куркума 5 г.;
- сушеные томаты 20 г.
Для приготовления овощных пончиков вам понадобятся шинковка для капусты, терка для моркови, миска для вымешивания массы и силиконовые формы. После того как вы подготовите смесь на пончики, плотно выложите ее в формы, отправьте запекаться. Подавайте готовые овощные пончики с йогуртовым или сметанным соусом, свежими овощами или зеленью.
Способ приготовления
Капусту тонко нашинкуйте, посолите и перемните руками. Морковь почистите, промойте и натрите на терку с большими отверстиями. Укроп мелко нашинкуйте.
Овощи смешайте, добавьте яйца, соль, перец, куркуму, измельченные сушеные помидоры и цельнозерновую муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешайте.
Плотно выложите массу в силиконовые формы для кексов. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25-30 минут (все зависит от формы). Затем немного охладите готовые пончики и извлеките их из формы.
Раньше мы писали о новом рецепте завтрака за 10 минут — не оладьи и не сырники.
Также мы рассказывали о рецепте от шеф-повара Клопотенко — классический французский омлет на завтрак.
Меню в день на 1600 калорий — простые и полезные рецепты, чтобы оставаться в форме.
Обратите внимание на блюдо для идеального утра — рецепт яиц бенедикт от Клопотенко.
Читайте Новини.LIVE!