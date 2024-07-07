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Овочевий салат на зиму 45-хвилинка за рецептом мами — всіх овочів по одному кг

7 липня 2024 07:50
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Як приготувати овочевий салат на зиму швидко і просто — покроковий рецепт приготування
Салат на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо приготувати дуже простий салат на зиму лише за 45 хвилин. Салат за цим рецептом дуже просто готується з доступних інгредієнтів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться (інгредієнти розраховані на 17 банок 0.5 літра):

  • 1 кг цибулі;
  • 1 кг моркви;
  • 1 кг огірків;
  • 1 кг солодкого перцю;
  • 1 кг помідорів;
  • чорний та ароматний перець горошком;
  • лавровий лист;
  • цукор.

Спосіб приготування

Цибулю наріжте півкільцями. Натерти моркву на тертці.

терта морква для салату
Терта морква. Фото: gospodynka.com.ua

Не очищаючи, наріжте огірки півкільцями. Також наріжте помідори півкільцями. Наріжте кубиками перець.

огірки для салату на зиму
Нарізаний огірки. Фото: gospodynka.com.ua

На дно банки покладіть лавровий листок, кілька горошин чорного та запашного перцю. Укладіть шарами цибуля, перець, огірки, морква та помідори.

оцет та сіль для консервації
Додавання оцту. Фото: gospodynka.com.ua

У кожну банку додайте по 1 столовій ложці цукру та по 1 чайній ложці солі. Додайте по 1 столовій ложці оцту. Залийте банки водою (холодною або гарячою). Важливо, щоб вода всередині банок і в каструлі була однаковою температурою, щоб банки не тріснули.

стерилізація банок
Стерилізація банок. Фото: gospodynka.com.ua

На дно каструлі покладіть рушник, поставте банки і залийте водою до плічок банок. Стерилізуйте 45 хвилин. Щільно закрийте банки кришками. Переверніть банки нагору дном і накрийте рушниками до повного охолодження.

рецепт овочевого салату на зиму
Овочевий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Таким чином, ваші консервовані овочі будуть готовими до вживання і збережуть свій смак та аромат на тривалий час.

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