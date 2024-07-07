Як приготувати овочевий салат на зиму швидко і просто — покроковий рецепт приготування

Овочевий салат на зиму 45-хвилинка за рецептом мами — всіх овочів по одному кг
Пропонуємо приготувати дуже простий салат на зиму лише за 45 хвилин. Салат за цим рецептом дуже просто готується з доступних інгредієнтів.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться (інгредієнти розраховані на 17 банок 0.5 літра):
- 1 кг цибулі;
- 1 кг моркви;
- 1 кг огірків;
- 1 кг солодкого перцю;
- 1 кг помідорів;
- чорний та ароматний перець горошком;
- лавровий лист;
- цукор.
Спосіб приготування
Цибулю наріжте півкільцями. Натерти моркву на тертці.
Не очищаючи, наріжте огірки півкільцями. Також наріжте помідори півкільцями. Наріжте кубиками перець.
На дно банки покладіть лавровий листок, кілька горошин чорного та запашного перцю. Укладіть шарами цибуля, перець, огірки, морква та помідори.
У кожну банку додайте по 1 столовій ложці цукру та по 1 чайній ложці солі. Додайте по 1 столовій ложці оцту. Залийте банки водою (холодною або гарячою). Важливо, щоб вода всередині банок і в каструлі була однаковою температурою, щоб банки не тріснули.
На дно каструлі покладіть рушник, поставте банки і залийте водою до плічок банок. Стерилізуйте 45 хвилин. Щільно закрийте банки кришками. Переверніть банки нагору дном і накрийте рушниками до повного охолодження.
Таким чином, ваші консервовані овочі будуть готовими до вживання і збережуть свій смак та аромат на тривалий час.
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