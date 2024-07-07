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Овощной салат на зиму 45-минутка по рецепту мамы — всех овощей по одному кг

7 июля 2024 07:50
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как приготовить овощной салата на зиму бысро и просто — пошаговый рецепт приготовление
Салат на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Предлагаем приготовить очень простой салат на зиму всего за 45 минут. Салат по этому рецепту очень просто готовится, из доступных ингредиентов. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на на 17 банок 0.5 литра):

  • 1 кг лука;
  • 1 кг моркови;
  • 1 кг огурцов;
  • 1 кг сладкого перца;
  • 1 кг помидоров;
  • черный и ароматный перец горошком;
  • лавровый лист;
  • сахар. 

Способ приготовления 

Лук нарежьте полукольцами. Натереть морковь на терке.

тертая морковь для салата
Тертая морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Не очищая, нарежьте огурцы полукольцами. Также нарежьте помидоры полукольцами. Нарежьте перец кубиками.

огурцы для салата на зиму
Нарезанные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

На дно банки положите лавровый лист, несколько горошин черного и душистого перца. Уложите слоями лук, перец, огурцы, морковь и помидоры.

уксус и соль для консервации
Добавления уксуса. Фото: gospodynka.com.ua

В каждую банку добавьте по 1 столовой ложке сахара и по 1 чайной ложке соли. Добавьте по 1 столовой ложке уксуса. Залейте банки водой (холодной или горячей). Важно, чтобы вода внутри банок и в кастрюле была одинаковой температуры, чтобы банки не треснули.

стерелизация банок
Стерилизация банок. Фото: gospodynka.com.ua

На дно кастрюли положите полотенце, поставьте банки и залейте водой до плечиков банок. Стерилизуйте 45 минут. Плотно закройте банки крышками. Переверните банки вверх дном и накройте полотенцами до полного охлаждения.

рецепт овощного салата на зиму
Овощной салат. Фото: gospodynka.com.ua

Таким образом, ваши консервированные овощи будут готовыми к употреблению и сохранят свой вкус и аромат на длительное время.

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