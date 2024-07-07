Как приготовить овощной салата на зиму бысро и просто — пошаговый рецепт приготовление

Овощной салат на зиму 45-минутка по рецепту мамы — всех овощей по одному кг
Предлагаем приготовить очень простой салат на зиму всего за 45 минут. Салат по этому рецепту очень просто готовится, из доступных ингредиентов.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится (ингредиенты рассчитаны на на 17 банок 0.5 литра):
- 1 кг лука;
- 1 кг моркови;
- 1 кг огурцов;
- 1 кг сладкого перца;
- 1 кг помидоров;
- черный и ароматный перец горошком;
- лавровый лист;
- сахар.
Способ приготовления
Лук нарежьте полукольцами. Натереть морковь на терке.
Не очищая, нарежьте огурцы полукольцами. Также нарежьте помидоры полукольцами. Нарежьте перец кубиками.
На дно банки положите лавровый лист, несколько горошин черного и душистого перца. Уложите слоями лук, перец, огурцы, морковь и помидоры.
В каждую банку добавьте по 1 столовой ложке сахара и по 1 чайной ложке соли. Добавьте по 1 столовой ложке уксуса. Залейте банки водой (холодной или горячей). Важно, чтобы вода внутри банок и в кастрюле была одинаковой температуры, чтобы банки не треснули.
На дно кастрюли положите полотенце, поставьте банки и залейте водой до плечиков банок. Стерилизуйте 45 минут. Плотно закройте банки крышками. Переверните банки вверх дном и накройте полотенцами до полного охлаждения.
Таким образом, ваши консервированные овощи будут готовыми к употреблению и сохранят свой вкус и аромат на длительное время.
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