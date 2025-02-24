Пачка сиру і 20 хвилин — десерт, який кращий за Медовик і Наполеон

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Хто сказав, що найкращі десерти готуються годинами? Усього пачка сиру, кілька простих інгредієнтів і 20 хвилин — і у вас на столі неймовірно ніжний, ароматний десерт, який підкорить усіх.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 150 г;

кисломолочний сир — 180 г;

вершкове масло — 100 г;

борошно — 200 г;

сода — 1 ч. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.

Для крему:

сметана — 300 г;

варене згущене молоко — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Приготування тіста. У глибокій мисці збити вінчиком яйця з сіллю та цукром до посвітління маси. Додати кисломолочний сир, розтоплене вершкове масло та добре перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно, додати соду, погашену оцтом, і замісити однорідне тісто. Розділити тісто на 3 рівні частини, викласти на пергаментний папір, формуючи коло діаметром 26 см.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати коржі в розігрітій до 180°C духовці 7-8 хвилин. Дати охолонути, потім обрізати краї для посипки.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготування крему. Сметану збити міксером із вареним згущеним молоком до пишної маси.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемастити коржі кремом, змастити верх і боки торта. Посипати подрібненими обрізками коржів. Готовий торт охолодити перед подачею.

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