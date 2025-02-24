Пачка сиру і 20 хвилин — десерт, який кращий за Медовик і Наполеон

Пачка сиру і 20 хв — цей десерт краще Медовика і Наполеона
Хто сказав, що найкращі десерти готуються годинами? Усього пачка сиру, кілька простих інгредієнтів і 20 хвилин — і у вас на столі неймовірно ніжний, ароматний десерт, який підкорить усіх.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор — 150 г;
- кисломолочний сир — 180 г;
- вершкове масло — 100 г;
- борошно — 200 г;
- сода — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.
Для крему:
- сметана — 300 г;
- варене згущене молоко — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Приготування тіста. У глибокій мисці збити вінчиком яйця з сіллю та цукром до посвітління маси. Додати кисломолочний сир, розтоплене вершкове масло та добре перемішати.
Просіяти борошно, додати соду, погашену оцтом, і замісити однорідне тісто. Розділити тісто на 3 рівні частини, викласти на пергаментний папір, формуючи коло діаметром 26 см.
Випікати коржі в розігрітій до 180°C духовці 7-8 хвилин. Дати охолонути, потім обрізати краї для посипки.
Приготування крему. Сметану збити міксером із вареним згущеним молоком до пишної маси.
Перемастити коржі кремом, змастити верх і боки торта. Посипати подрібненими обрізками коржів. Готовий торт охолодити перед подачею.
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