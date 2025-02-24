Пачка творога и 20 минут — десерт, который лучше Медовика и Наполеона

Пачка творога и 20 мин — этот десерт лучше Медовика и Наполеона
Кто сказал, что лучшие десерты готовятся часами? Всего пачка сыра, несколько простых ингредиентов и 20 минут — и у вас на столе невероятно нежный, ароматный десерт, который покорит всех.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 150 г;
- творог — 180 г;
- сливочное масло - 100 г;
- мука — 200 г;
- сода — 1 ч. л;
- уксус 9% — 1 ст. л.
Для крема:
- сметана — 300 г;
- вареная сгущенка — 3 ст. л.
Способ приготовления
Приготовление теста. В глубокой миске взбить венчиком яйца с солью и сахаром до осветления массы. Добавить творог, растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.
Просеять муку, добавить соду, погашенную уксусом, и замесить однородное тесто. Разделить тесто на 3 равные части, выложить на пергаментную бумагу, формируя круг диаметром 26 см.
Выпекать коржи в разогретой до 180°C духовке 7-8 минут. Дать остыть, затем обрезать края для посыпки.
Приготовление крема. Сметану взбить миксером с вареной сгущенкой до пышной массы.
Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Посыпать измельченными обрезками коржей. Готовый торт охладить перед подачей.
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