Пачка творога и 20 минут — десерт, который лучше Медовика и Наполеона

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Кто сказал, что лучшие десерты готовятся часами? Всего пачка сыра, несколько простых ингредиентов и 20 минут — и у вас на столе невероятно нежный, ароматный десерт, который покорит всех.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 150 г;

творог — 180 г;

сливочное масло - 100 г;

мука — 200 г;

сода — 1 ч. л;

уксус 9% — 1 ст. л.

Для крема:

сметана — 300 г;

вареная сгущенка — 3 ст. л.

Способ приготовления

Приготовление теста. В глубокой миске взбить венчиком яйца с солью и сахаром до осветления массы. Добавить творог, растопленное сливочное масло и хорошо перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку, добавить соду, погашенную уксусом, и замесить однородное тесто. Разделить тесто на 3 равные части, выложить на пергаментную бумагу, формируя круг диаметром 26 см.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать коржи в разогретой до 180°C духовке 7-8 минут. Дать остыть, затем обрезать края для посыпки.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовление крема. Сметану взбить миксером с вареной сгущенкой до пышной массы.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока торта. Посыпать измельченными обрезками коржей. Готовый торт охладить перед подачей.

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