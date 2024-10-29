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Пачка сиру і 20 хвилин — рецепт краще "Медовика" та "Наполеона"

29 жовтня 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Пачка сиру і 20 хвилин — рецепт, який перевершить "Медовик" і "Наполеон".
Торт з кремом. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Цей неймовірний сирний десерт готується всього за 20 хвилин і за смаком перевершить навіть такі класичні солодощі, як "Медовик" та "Наполеон". Просто, швидко і без зайвого клопоту. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • яйця 4 шт.;
  • щіпка солі;
  • цукор 150 г;
  • кисломолочний сир 200 г;
  • розтоплене вершкове масло 100 г;
  • борошно 200 г;
  • харчова сода 1 ч. л.

Для крему:

  • сметана 300 г;
  • варене згущене молоко 360 г;
  • вершкове масло 50 г. 

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця з сіллю і цукром за допомогою міксера до посвітління маси. Додати сир і розтоплене вершкове масло, суміш перемішати до однорідності ложкою.

смачний рецепт торта
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього додати борошно і соду, інгредієнти перемішати. Тісто розподілити на три рівні частини.

смачний та швидкий рецепт торта
Тісто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну частину викласти у форму для випікання, застелену пергаментом. Випікати коржі слід у розігрітій до 180 ºС духовці приблизно по 7-8 хвилин для кожного коржа.

смачний та швидкий рецепт торта з кремом
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готові коржі обрізати по краях, а залишки перетерти в крихту для подальшого прикрашання.

смачний та швидкий рецепт торта на свято
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сметану, варене згущене молоко і вершкове масло змішати міксером до однорідної консистенції. Кожен корж змастити кремом, а зверху і з боків також нанести крем і посипати крихтою.

смачний та швидкий рецепт домашнього торта
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

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Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

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