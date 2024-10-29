Пачка сиру і 20 хвилин — рецепт, який перевершить "Медовик" і "Наполеон".

Торт з кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Цей неймовірний сирний десерт готується всього за 20 хвилин і за смаком перевершить навіть такі класичні солодощі, як "Медовик" та "Наполеон". Просто, швидко і без зайвого клопоту.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця 4 шт.;

щіпка солі;

цукор 150 г;

кисломолочний сир 200 г;

розтоплене вершкове масло 100 г;

борошно 200 г;

харчова сода 1 ч. л.

Для крему:

сметана 300 г;

варене згущене молоко 360 г;

вершкове масло 50 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця з сіллю і цукром за допомогою міксера до посвітління маси. Додати сир і розтоплене вершкове масло, суміш перемішати до однорідності ложкою.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього додати борошно і соду, інгредієнти перемішати. Тісто розподілити на три рівні частини.

Тісто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну частину викласти у форму для випікання, застелену пергаментом. Випікати коржі слід у розігрітій до 180 ºС духовці приблизно по 7-8 хвилин для кожного коржа.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готові коржі обрізати по краях, а залишки перетерти в крихту для подальшого прикрашання.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сметану, варене згущене молоко і вершкове масло змішати міксером до однорідної консистенції. Кожен корж змастити кремом, а зверху і з боків також нанести крем і посипати крихтою.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

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