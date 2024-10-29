Пачка сиру і 20 хвилин — рецепт, який перевершить "Медовик" і "Наполеон".

Пачка сиру і 20 хвилин — рецепт краще "Медовика" та "Наполеона"
Цей неймовірний сирний десерт готується всього за 20 хвилин і за смаком перевершить навіть такі класичні солодощі, як "Медовик" та "Наполеон". Просто, швидко і без зайвого клопоту.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця 4 шт.;
- щіпка солі;
- цукор 150 г;
- кисломолочний сир 200 г;
- розтоплене вершкове масло 100 г;
- борошно 200 г;
- харчова сода 1 ч. л.
Для крему:
- сметана 300 г;
- варене згущене молоко 360 г;
- вершкове масло 50 г.
Спосіб приготування
У мисці змішати яйця з сіллю і цукром за допомогою міксера до посвітління маси. Додати сир і розтоплене вершкове масло, суміш перемішати до однорідності ложкою.
Після цього додати борошно і соду, інгредієнти перемішати. Тісто розподілити на три рівні частини.
Кожну частину викласти у форму для випікання, застелену пергаментом. Випікати коржі слід у розігрітій до 180 ºС духовці приблизно по 7-8 хвилин для кожного коржа.
Готові коржі обрізати по краях, а залишки перетерти в крихту для подальшого прикрашання.
Сметану, варене згущене молоко і вершкове масло змішати міксером до однорідної консистенції. Кожен корж змастити кремом, а зверху і з боків також нанести крем і посипати крихтою.
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