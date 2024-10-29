Пачка сыра и 20 минут - рецепт, который превзойдет "Медовик" и "Наполеон".

Пачка творога и 20 минут — рецепт лучше "Медовика" и "Наполеона"
Этот невероятный творожный десерт готовится всего за 20 минут и по вкусу превзойдет даже такие классические сладости, как "Медовик" и "Наполеон". Просто, быстро и без лишних хлопот.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца 4 шт.;
- щепотка соли;
- сахар 150 г;
- творог 200 г;
- растопленное сливочное масло 100 г;
- мука 200 г;
- пищевая сода 1 ч. л.
Для крема:
- сметана 300 г;
- вареная сгущенка 360 г;
- сливочное масло 50 г.
Способ приготовления
В миске яйца смешать с солью и сахаром с помощью миксера до побеления массы. Добавить творог и растопленное сливочное масло, смесь перемешать до однородности ложкой.
После этого добавить муку и соду, ингредиенты перемешать. Тесто разделить на три равные части.
Каждую часть выкладываем в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекать коржи следует в разогретой до 180 ºС духовке примерно по 7-8 минут для каждого коржа.
Готовые коржи обрезать по краям, а остатки перетереть в крошку для последующего украшения.
Сметану, вареное сгущенку и сливочное масло смешать миксером до однородной консистенции. Каждый корж смазать кремом, а сверху и по бокам нанести крем и посыпать крошкой.
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