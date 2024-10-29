Пачка сыра и 20 минут - рецепт, который превзойдет "Медовик" и "Наполеон".

Торт с кремом. Фото: gospodynka.com.ua

Этот невероятный творожный десерт готовится всего за 20 минут и по вкусу превзойдет даже такие классические сладости, как "Медовик" и "Наполеон". Просто, быстро и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца 4 шт.;

щепотка соли;

сахар 150 г;

творог 200 г;

растопленное сливочное масло 100 г;

мука 200 г;

пищевая сода 1 ч. л.

Для крема:

сметана 300 г;

вареная сгущенка 360 г;

сливочное масло 50 г.

Способ приготовления

В миске яйца смешать с солью и сахаром с помощью миксера до побеления массы. Добавить творог и растопленное сливочное масло, смесь перемешать до однородности ложкой.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

После этого добавить муку и соду, ингредиенты перемешать. Тесто разделить на три равные части.

Тесто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждую часть выкладываем в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекать коржи следует в разогретой до 180 ºС духовке примерно по 7-8 минут для каждого коржа.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые коржи обрезать по краям, а остатки перетереть в крошку для последующего украшения.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сметану, вареное сгущенку и сливочное масло смешать миксером до однородной консистенции. Каждый корж смазать кремом, а сверху и по бокам нанести крем и посыпать крошкой.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

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