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Пачка творога и 20 минут — рецепт лучше "Медовика" и "Наполеона"

29 октября 2024 03:20
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Пачка сыра и 20 минут - рецепт, который превзойдет "Медовик" и "Наполеон".
Торт с кремом. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Этот невероятный творожный десерт готовится всего за 20 минут и по вкусу превзойдет даже такие классические сладости, как "Медовик" и "Наполеон". Просто, быстро и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца 4 шт.;
  • щепотка соли;
  • сахар 150 г;
  • творог 200 г;
  • растопленное сливочное масло 100 г;
  • мука 200 г;
  • пищевая сода 1 ч. л.

Для крема:

  • сметана 300 г;
  • вареная сгущенка 360 г;
  • сливочное масло 50 г.

Способ приготовления

В миске яйца смешать с солью и сахаром с помощью миксера до побеления массы. Добавить творог и растопленное сливочное масло, смесь перемешать до однородности ложкой.

вкусный рецепт торта
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

После этого добавить муку и соду, ингредиенты перемешать. Тесто разделить на три равные части.

вкусный и быстрый рецепт торта
Тесто для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждую часть выкладываем в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекать коржи следует в разогретой до 180 ºС духовке примерно по 7-8 минут для каждого коржа. 

вкусный и быстрый рецепт торта с кремом
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые коржи обрезать по краям, а остатки перетереть в крошку для последующего украшения.

вкусный и быстрый рецепт торта на праздник
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Сметану, вареное сгущенку и сливочное масло смешать миксером до однородной консистенции. Каждый корж смазать кремом, а сверху и по бокам нанести крем и посыпать крошкой.

вкусный и быстрый рецепт домашнего торта
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Раньше мы писали о рецепте "Ангельского пирога" с ягодами, который никогда не надоедает.

Также обратите внимание на рецепт, где много яблок — пирог "Райское яблочко", тесто как крем, почти не ощущается.

Еще мы рассказывали о знаменитом тертом пироге с ягодами от победительницы и судьи "Мастер Шеф".

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04:36 В Киеве слышны взрывы — в чем причина

04:30 Имеют ли право на отсрочку студенты иностранных ВУЗов в Украине

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

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