Медова пахлава, як на морі – покроковий простий рецепт

Пахлава медова — простий і смачний рецепт у домашніх умовах
Рецепт тієї самої медової пахлави, як на морі. Вона не складна у приготуванні, і ви з легкістю зможете повторити приготування в домашніх умовах.
Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.
(розрахунок на 24 штуки):
- 100 мл молока;
- 100 г вершкового масла (жирністю 82%) (0,5 упаковки);
- 2 шт. яєць;
- 450 г борошна;
- 1 г солі;
- соняшникова олія (для смаження).
Для медового сиропу:
- 150 г меду;
- 300 мл води;
- 300 г цукру;
- 100 г обсмажених горіхів.
Спосіб приготування
Розтоплюємо вершкове масло, змішуємо з молоком, додаємо яйця. Перемішуємо. Додаємо сіль, борошно. Вимішуємо тісто.
Повертаємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.
Ділимо тісто на 2 частини, розкочуємо. Відкладаємо на 30 хвилин убік, щоб тісто не завітрилося.
Далі збираємо тісто у вигляді пахлави, дотримуючись технології, показаної у відео Обсмажуємо в рафінованій соняшниковій олії.
Після обсмажування, залишаємо пахлаву на паперовому рушнику, щоб прибрати зайву олію.
Приготуємо сироп для просочення. Попередньо обсмажуємо горіхи в духовці за температури 170 ºС, 10-15 хвилин.
У сотейник відправляємо воду, цукор, мед. Ставимо сироп на вогонь і прогріваємо до розчинення цукру. Знімаємо сироп з вогню, переливаємо його та опускаємо в нього пахлаву. Посипаємо обсмаженими, подрібненими волоськими горіхами.
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