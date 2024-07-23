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Пахлава медова — простий і смачний рецепт у домашніх умовах

23 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Медова пахлава, як на морі – покроковий простий рецепт
Пахлава медова. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Рецепт тієї самої медової пахлави, як на морі. Вона не складна у приготуванні, і ви з легкістю зможете повторити приготування в домашніх умовах.

Рецепт був опублікований на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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(розрахунок на 24 штуки):

  • 100 мл молока;
  • 100 г вершкового масла (жирністю 82%) (0,5 упаковки);
  • 2 шт. яєць;
  • 450 г борошна;
  • 1 г солі;
  • соняшникова олія (для смаження).

Для медового сиропу:

  • 150 г меду;
  • 300 мл води;
  • 300 г цукру;
  • 100 г обсмажених горіхів.

Спосіб приготування

Розтоплюємо вершкове масло, змішуємо з молоком, додаємо яйця. Перемішуємо. Додаємо сіль, борошно. Вимішуємо тісто.

медова пахлава рецепт
Борошно та олію. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Повертаємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.

простий рецепт медової пахлави
Тісто для пахлаві. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Ділимо тісто на 2 частини, розкочуємо. Відкладаємо на 30 хвилин убік, щоб тісто не завітрилося.

смачна медова пахлава рецепт
Приготування пахлаві. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Далі збираємо тісто у вигляді пахлави, дотримуючись технології, показаної у відео Обсмажуємо в рафінованій соняшниковій олії.

як приготувати медову пахлаву
Форма пахлаві. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Після обсмажування, залишаємо пахлаву на паперовому рушнику, щоб прибрати зайву олію.

Як приготувати медову пахлаву?
Приготування пахлави. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо сироп для просочення. Попередньо обсмажуємо горіхи в духовці за температури 170 ºС, 10-15 хвилин.

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Медовий сироп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

У сотейник відправляємо воду, цукор, мед. Ставимо сироп на вогонь і прогріваємо до розчинення цукру. Знімаємо сироп з вогню, переливаємо його та опускаємо в нього пахлаву. Посипаємо обсмаженими, подрібненими волоськими горіхами.

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