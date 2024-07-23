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Пахлава медовая — простой и вкусный рецепт в домашних условиях

23 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Медовая пахлава, как на море — пошаговый простой рецепт
Пахлава медовая. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Рецепт той самой медовой пахлавы, как на море. Она не сложная в приготовлении и вы с легкостью сможете повторить приготовление в домашних условиях. 

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: (расчет на 24 штуки): 

  • 100 мл молока;
  • 100 г сливочного масла (жирностью 82%) (0,5 упаковки);
  • 2 шт яиц;
  • 450 г муки;
  • 1 г соли;
  • подсолнечное масло (для жарки). 

Для медового сиропа: 

  • 150 г меда;
  • 300 мл воды;
  • 300 г сахара;
  • 100 г обжаренных орехов. 

Способ приготовления 

Растапливаем сливочное масло, смешиваем с молоком, добавляем яйца. Перемешиваем. Добавляем соль, муку. Вымешиваем тесто.

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Мука и масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Оборачиваем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.

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Тесто для пахлаві. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Делим тесто на 2 части, раскатываем. Откладываем на 30 минут в сторону, чтобы тесто заветрилось. 

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Приготовление пахлаві. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Далее собираем тесто в виде пахлавы, соблюдая технологию, показанную в видео Обжариваем в рафинированном подсолнечном масле.

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Форма пахлаві. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

После обжарки, оставляем пахлаву на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнее масло. 

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Приготовлние пахлавы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим сироп для пропитки.  Предварительно обжариваем орехи в духовке при температуре 170 ºС, 10-15 минут. 

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Медовый сироп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

В сотейник отправляем воду, сахар, мед. Ставим сироп на огонь и прогреваем до растворения сахара. Снимаем сироп с огня, переливаем его и опускаем в него пахлаву. Посыпаем обжаренными, дроблеными грецкими орехами. 

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