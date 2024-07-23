Медовая пахлава, как на море — пошаговый простой рецепт

Пахлава медовая. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Рецепт той самой медовой пахлавы, как на море. Она не сложная в приготовлении и вы с легкостью сможете повторить приготовление в домашних условиях.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: (расчет на 24 штуки):

100 мл молока;

100 г сливочного масла (жирностью 82%) (0,5 упаковки);

2 шт яиц;

450 г муки;

1 г соли;

подсолнечное масло (для жарки).

Для медового сиропа:

150 г меда;

300 мл воды;

300 г сахара;

100 г обжаренных орехов.

Способ приготовления

Растапливаем сливочное масло, смешиваем с молоком, добавляем яйца. Перемешиваем. Добавляем соль, муку. Вымешиваем тесто.

Мука и масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Оборачиваем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.

Тесто для пахлаві. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Делим тесто на 2 части, раскатываем. Откладываем на 30 минут в сторону, чтобы тесто заветрилось.

Приготовление пахлаві. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Далее собираем тесто в виде пахлавы, соблюдая технологию, показанную в видео Обжариваем в рафинированном подсолнечном масле.

Форма пахлаві. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

После обжарки, оставляем пахлаву на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Приготовлние пахлавы. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим сироп для пропитки. Предварительно обжариваем орехи в духовке при температуре 170 ºС, 10-15 минут.

Медовый сироп. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

В сотейник отправляем воду, сахар, мед. Ставим сироп на огонь и прогреваем до растворения сахара. Снимаем сироп с огня, переливаем его и опускаем в него пахлаву. Посыпаем обжаренными, дроблеными грецкими орехами.

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