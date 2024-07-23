Медовая пахлава, как на море — пошаговый простой рецепт

Пахлава медовая — простой и вкусный рецепт в домашних условиях
Рецепт той самой медовой пахлавы, как на море. Она не сложная в приготовлении и вы с легкостью сможете повторить приготовление в домашних условиях.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится: (расчет на 24 штуки):
- 100 мл молока;
- 100 г сливочного масла (жирностью 82%) (0,5 упаковки);
- 2 шт яиц;
- 450 г муки;
- 1 г соли;
- подсолнечное масло (для жарки).
Для медового сиропа:
- 150 г меда;
- 300 мл воды;
- 300 г сахара;
- 100 г обжаренных орехов.
Способ приготовления
Растапливаем сливочное масло, смешиваем с молоком, добавляем яйца. Перемешиваем. Добавляем соль, муку. Вымешиваем тесто.
Оборачиваем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
Делим тесто на 2 части, раскатываем. Откладываем на 30 минут в сторону, чтобы тесто заветрилось.
Далее собираем тесто в виде пахлавы, соблюдая технологию, показанную в видео Обжариваем в рафинированном подсолнечном масле.
После обжарки, оставляем пахлаву на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Приготовим сироп для пропитки. Предварительно обжариваем орехи в духовке при температуре 170 ºС, 10-15 минут.
В сотейник отправляем воду, сахар, мед. Ставим сироп на огонь и прогреваем до растворения сахара. Снимаем сироп с огня, переливаем его и опускаем в него пахлаву. Посыпаем обжаренными, дроблеными грецкими орехами.
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