Паляниця з м'ясом по-українськи — смачний рецепт для справжніх гурманів

Паляниця з м'ясом. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Паляниця з м'ясом по-українськи — це не просто страва, а справжня симфонія смаків, яка перенесе вас у затишну атмосферу української кухні. Цей простий, але смачний рецепт дозволить вам насолодитися ніжним тістом, поєднаним із соковитою м'ясною начинкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

лопатка свинини 500 г;

цибуля 1 шт.;

сіль 0,5 ч.л.;

перець чорний мелений 1 г;

тмин 1 г.

Для тіста:

борошна 400-450 г;

розпушувач для тіста 1 ч.л.;

дрібка солі;

молоко 100 мл.;

вода 100 мл.

Для змащування паляниці:

вершкове масло 200 г;

олія 50 г.

Спосіб приготування

До борошна додати одну чайну ложку розпушувача для тіста та дрібку солі. Перемішати та додати 100 мл. теплого молока та 100 мл. теплої води. Перемішати та замішати тісто. Залишити тісто на 15 хвилин.

Тісто та масло. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Тісто розділити на дві рівні частини. З однієї частини розкатати великий тонкий корж. Потім розкатати другу частину. Один корж змастити розтопленим маслом та рослинною олією. Викласти половину фаршу та рівномірно розподіляємо. Зверху накрити другим коржем, змастити холодним вершковим маслом. Викладаємо другу частину фаршу.

Начинка та тісто. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Зробити рулет та завернути. Постаивти в холодильник на 20 хвилин. Потім трохи розкатати, щоб зробити паляницю пласкою. Змастити вершковим, запікати при 200 ºС протягом 40 хвилин. Через 30 хвилин змастити жовтком з молоком. Постаивти випікати ще протягом 10 хвилин.

Приготування паляниці. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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