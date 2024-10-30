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Паляниця з м'ясом по-українськи — рецепт, який приємно здивує

30 жовтня 2024 12:13
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Паляниця з м'ясом по-українськи — смачний рецепт для справжніх гурманів
Паляниця з м'ясом. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Паляниця з м'ясом по-українськи — це не просто страва, а справжня симфонія смаків, яка перенесе вас у затишну атмосферу української кухні. Цей простий, але смачний рецепт дозволить вам насолодитися ніжним тістом, поєднаним із соковитою м'ясною начинкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • лопатка свинини 500 г;
  • цибуля 1 шт.;
  • сіль 0,5 ч.л.;
  • перець чорний мелений 1 г;
  • тмин 1 г.

Для тіста:

  • борошна 400-450 г;
  • розпушувач для тіста 1 ч.л.;
  • дрібка солі;
  • молоко 100 мл.;
  • вода 100 мл.

Для змащування паляниці:

  • вершкове масло 200 г;
  • олія 50 г. 

Спосіб приготування 

До борошна додати одну чайну ложку розпушувача для тіста та дрібку солі. Перемішати та додати 100 мл. теплого молока та 100 мл. теплої води. Перемішати та замішати тісто. Залишити тісто на 15 хвилин. 

паляниця з м'ясом по-українськи
Тісто та масло. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Тісто розділити на дві рівні частини. З однієї частини розкатати великий тонкий корж. Потім розкатати другу частину. Один корж змастити розтопленим маслом та рослинною олією. Викласти половину фаршу та рівномірно розподіляємо. Зверху накрити другим коржем, змастити холодним вершковим маслом. Викладаємо другу частину фаршу. 

паляниця з м'ясом по-українськи рецепт
Начинка та тісто. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Зробити рулет та завернути. Постаивти в холодильник на 20 хвилин. Потім трохи розкатати, щоб зробити паляницю пласкою. Змастити вершковим, запікати при 200 ºС протягом 40 хвилин. Через 30 хвилин змастити жовтком з молоком. Постаивти випікати ще протягом 10 хвилин. 

простий рецепт паляниці з м'ясом по-українськи
Приготування паляниці. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

Ще ми розповідали про знаменитий тертий пиріг з ягодами від переможниці та судді "Майстер Шеф". 

Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

рецепти м'ясний фарш Українська кухня паляниця м'ясо

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