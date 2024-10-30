Паляница с мясом по-украински — вкусный рецепт для настоящих гурманов

Клещи с мясом. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Паляница с мясом по-украински — это не просто блюдо, а настоящая симфония вкусов, которая перенесет вас в уютную атмосферу украинской кухни. Этот простой, но вкусный рецепт позволит вам насладиться нежным тестом с сочной мясной начинкой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

лопатка свинины 500 г;

лук 1 шт.;

соль 0,5 ч.л.;

перец черный молотый 1 г;

тмин 1 г.

Для теста:

муки 400-450 г;

разрыхлитель для теста 1 ч.л.;

щепотка соли;

молоко 100 мл.;

вода 100мл.

Для смазывания паляницы:

сливочное масло 200 г;

масло 50 г.

Способ приготовления

К муке добавить одну чайную ложку разрыхлителя для теста и щепотку соли. Перемешать и добавить 100 мл. теплого молока и 100 мл. теплой воды. Перемешать и замешать тесто. Оставить тесто на 15 минут.

Тесто и масло. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Тесто разделить на две равные части. Из одной части раскатать большой тонкий корж. Затем раскатать вторую часть. Один корж смазать растопленным и растительным маслом. Выложить половину фарша и равномерно распределить. Сверху накрыть вторым коржом, смазать холодным сливочным маслом. Выкладываем вторую часть фарша.

Начинка и тесто. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Сделать рулет и завернуть. Поставить в холодильник на 20 минут. Затем немного раскатать, чтобы сделать паляницу плоской. Смазать сливочным, запекать при 200 ºС в течение 40 минут. Через 30 минут смазать желтком с молоком. Поставить выпекать еще в течение 10 минут.

Приготовление буханки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

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