Паляница с мясом по-украински — вкусный рецепт для настоящих гурманов

Паляница с мясом по-украински — рецепт, который приятно удивит
Паляница с мясом по-украински — это не просто блюдо, а настоящая симфония вкусов, которая перенесет вас в уютную атмосферу украинской кухни. Этот простой, но вкусный рецепт позволит вам насладиться нежным тестом с сочной мясной начинкой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- лопатка свинины 500 г;
- лук 1 шт.;
- соль 0,5 ч.л.;
- перец черный молотый 1 г;
- тмин 1 г.
Для теста:
- муки 400-450 г;
- разрыхлитель для теста 1 ч.л.;
- щепотка соли;
- молоко 100 мл.;
- вода 100мл.
Для смазывания паляницы:
- сливочное масло 200 г;
- масло 50 г.
Способ приготовления
К муке добавить одну чайную ложку разрыхлителя для теста и щепотку соли. Перемешать и добавить 100 мл. теплого молока и 100 мл. теплой воды. Перемешать и замешать тесто. Оставить тесто на 15 минут.
Тесто разделить на две равные части. Из одной части раскатать большой тонкий корж. Затем раскатать вторую часть. Один корж смазать растопленным и растительным маслом. Выложить половину фарша и равномерно распределить. Сверху накрыть вторым коржом, смазать холодным сливочным маслом. Выкладываем вторую часть фарша.
Сделать рулет и завернуть. Поставить в холодильник на 20 минут. Затем немного раскатать, чтобы сделать паляницу плоской. Смазать сливочным, запекать при 200 ºС в течение 40 минут. Через 30 минут смазать желтком с молоком. Поставить выпекать еще в течение 10 минут.
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