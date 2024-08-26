Парові вареники з вишнею та полуницею — покроковий рецепт

Парові вареники з вишнею та полуницею. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Парові вареники з вишнею та полуницею за рецептом Лізи Глинської — це справжня насолода для любителів ніжних і соковитих десертів. Простий рецепт та ідеальне поєднання ягід дарують неперевершений смак, який неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

250 г густого білого йогурту (жирністю 3%);

360 г борошна (12 ст. л. з гіркою);

15 г цукру (3 ч. л);

4 г солі (4/5 ч. л);

5 г харчової соди (2/3 ч. л. без гірки).

Для начинки:

вишня;

полуниця;

цукор;

кукурудзяний крохмаль.

Спосіб приготування

Насипаємо в миску густий білий йогурт, додаємо харчову соду та перемішуємо. Додаємо цукор, сіль та борошно. Замішуємо тісто, спочатку ложкою перемішуємо, потім рукою. Вимішувати зручніше на столі, довго це робити не потрібно, тісто має відпочити, щоб стати гладеньким та еластичним.

Інгредієнти для вареників. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Загортаємо тісто в харчову плівку та лишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин. Формуємо вареники. Для зручності змащуємо руки, стіл та тісто рослинною олією.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розділяємо тісто на шматочки по 30 г. (розмір волоського горіха). Беремо один шматочок, трішки розкачуємо тісто та на серединку тіста кладемо 1/4 чайної ложки кукурудзяного крохмалю та 1/2 чайної ложки цукру, вишню та полуницю. Добре скріплюємо краї, щоб тісто потім не розійшлося.

Приготування вареників. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змащуємо сито, низ вареників олією та викладаємо їх. Наливаємо в сотейник воду, доводимо до кипіння та ставимо в сотейник сито.

Парові вареники. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накриваємо кришкою та готуємо 7-8 хвилин. Перекладаємо готові вареники на тарілку, змащуємо розтопленим вершковим маслом та смакуємо.

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