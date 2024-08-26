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Парові вареники з вишнею та полуницею — простий рецепт від Лізи Глинської

26 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Парові вареники з вишнею та полуницею — покроковий рецепт
Парові вареники з вишнею та полуницею. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Парові вареники з вишнею та полуницею за рецептом Лізи Глинської — це справжня насолода для любителів ніжних і соковитих десертів. Простий рецепт та ідеальне поєднання ягід дарують неперевершений смак, який неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 250 г густого білого йогурту (жирністю 3%);
  • 360 г борошна (12 ст. л. з гіркою);
  • 15 г цукру (3 ч. л);
  • 4 г солі (4/5 ч. л);
  • 5 г харчової соди (2/3 ч. л. без гірки).

Для начинки: 

  • вишня;
  • полуниця;
  • цукор;
  • кукурудзяний крохмаль. 

Спосіб приготування 

Насипаємо в миску густий білий йогурт, додаємо харчову соду та перемішуємо. Додаємо цукор, сіль та борошно. Замішуємо тісто, спочатку ложкою перемішуємо, потім рукою. Вимішувати зручніше на столі, довго це робити не потрібно, тісто має відпочити, щоб стати гладеньким та еластичним. 

рецепт вареників
Інгредієнти для вареників. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Загортаємо тісто в харчову плівку та лишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин. Формуємо вареники. Для зручності змащуємо руки, стіл та тісто рослинною олією.

рецепт для парових вареників
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розділяємо тісто на шматочки по 30 г. (розмір волоського горіха). Беремо один шматочок, трішки розкачуємо тісто та на серединку тіста кладемо 1/4 чайної ложки кукурудзяного крохмалю та 1/2 чайної ложки цукру, вишню та полуницю. Добре скріплюємо краї,  щоб тісто потім не розійшлося.

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Приготування вареників. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Змащуємо сито, низ вареників олією та викладаємо їх. Наливаємо в сотейник воду, доводимо до кипіння та ставимо в сотейник сито.

парові вареники рецепт
Парові вареники. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накриваємо кришкою та готуємо 7-8 хвилин. Перекладаємо готові вареники на тарілку, змащуємо розтопленим вершковим маслом та смакуємо.

Радимо повторити ці вареники із сиром — ідеальне тісто, яке не розварюється та не рветься після заморожування.

Також ми розповідали про автентичний рецепт українських вареників з капустою та квасолею від Клопотенка.

Ще радимо ознайомитися зі смачним та швидким рецептом лінивих вареників від Клопотенка.

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